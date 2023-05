Du 20 mai au 11 juin 2023, l’Argentine accueillera la 23ème édition de la Coupe du monde des moins de 20 ans. 24 sélections nationales réparties dans six groupes de quatre équipes vont animer les phases de groupes dont le match d’ouverture est prévu pour le 20 mai 2023 entre le Guatemala et la Nouvelle Zélande. Quant aux matchs des huitièmes de finale, ils seront disputés du 30 mai au 1er juin 2023. Quant aux rencontres des quarts de finale, elles seront jouées du 3 au 4 juin 2023. Les demi-finales sont prévues pour le 8 juin 2023 et le match de la 3ème place et la finale pour le 11 juin 2023.

Il faut signaler que le continent africain sera représenté au Mondial des moins de 20 ans respectivement par le Sénégal (champion d’Afrique en titre), le Nigéria, la Tunisie et la Gambie. Ces 4 pays ont tous obtenu leur place en atteignant au moins les demi-finales de la dernière CAN U20, qui a eu lieu tout récemment en Egypte. Rappelons aussi que l’Afrique sera présente au niveau du corps arbitral par 4 arbitres centraux à savoir Bouh Abdel Aziz (Mauritanie), Marouf Mohamed (Égypte), Sy Issa (Sénégal) et Tom Abongile (Afrique du Sud). Au niveau des arbitres assistants, ce sont Bangoura Nouha (Sénégal), Brinsi Zakaria (Maroc), Dos Reis Monte Negro Albelmiro (Sao Tome et Principe), Adou N’Goh Hermann Désiré (Côte d’Ivoire), Zerhouni Abbes Akram (Algérie) et De O Sanches Lopes Ivanildo Meirelles (Angola). Quant aux deux arbitres vidéo, il s’agit de El Fariq Hamza (Maroc) et d’Elshenawi Amr Ahmed Abdelrahim (Egypte).

Le calendrier complet du Mondial U20

(Tous les horaires sont exprimés en heure française, soit GMT+2)

Phase de groupes

Samedi 20 mai (1ère journée) :

20h, Guatemala- Nouvelle Zélande (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

20h, Etats-Unis-Equateur (Groupe B), stade du bicentenaire.

23h, Argentine-Ouzbékistan (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

23h, Fidji-Slovaquie (Groupe B), stade du bicentenaire.

Dimanche 21 mai :

20h, Nigeria-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.

20h, Israel-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

23h, Italie-Brésil (Groupe D), stade Malvinas.

23h, Sénégal-Japon (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

Lundi 22 mai :

20h, France-Corée du Sud (Groupe F), stade Malvinas.

20h, Angleterre-Tunisie (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.23h, Gambie-Honduras (Groupe F), stade Malvinas.

23h, Uruguay-Irak (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

Mardi 23 mai (2e journée) :

20h, Etats-Unis-Fidji (Groupe B), stade du bicentenaire.

20h, Ouzbékistan-Nouvelle-Zélande (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

23h, Equateur-Slovaquie (Groupe B), stade du bicentenaire.

23h, Argentine-Guatemala (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

Mercredi 24 mai :

20h, Sénégal-Israel (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

20h, Italie-Nigéria (Groupe D), stade Malvinas.

23h, Japon-Colombie (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

23h, Brésil-République dominicaine (Groupe D), stade Malvinas.

Jeudi 25 mai :

20h, Uruguay-Angleterre (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

20h, France-Gambie (Groupe F), stade Malvinas.

23h, Irak-Tunisie (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

23h, Corée du Sud-Honduras (Groupe F), stade Malvinas.

Vendredi 26 mai (3e journée) :

20h, Slovaquie-Etats-Unis (Groupe B), stade du bicentenaire.

20h, Equateur-Fidji (Groupe B), stade Único Madre de Ciudades.

23h, Nouvelle Zélande-Argentine (Groupe A), stade du bicentenaire.

23h, Ouzbékistan-Guatemala (Groupe A), stade Único Madre de Ciudades.

Samedi 27 mai :

20h, Brésil-Nigeria (Groupe D), stade Único Diego Armando Maradona.

20h, République dominicaine-Italie (Groupe D), stade Malvinas.

23h, Japon-Israel (Groupe C), stade Malvinas.

23h, Colombie-Sénégal (Groupe C), stade Único Diego Armando Maradona.

Dimanche 28 mai :

20h, Irak-Angleterre (Groupe E), stade Único Diego Armando Maradona.

20h, Tunisie-Uruguay (Groupe E), stade Malvinas.

23h, Corée du Sud-Gambie (Groupe F), stade Malvinas.

23h, Honduras-France (Groupe F), stade Único Diego Armando Maradona.

Huitièmes de finale

Huitième de finale 1 (vainqueur groupe B vs 3ème groupe groupe A/C/D), le 30 mai à 19h 30, stade Malvinas.

Huitième de finale 2 (deuxième groupe A vs deuxième groupe C), le 30 mai à 23h, stade Malvinas.

Huitième de finale 3, (vainqueur groupe C vs 3ème groupe A/B/F), le 31 mai à 19h 30, stade du bicentenaire.

Huitième de finale 4, (vainqueur groupe D vs 3ème groupe B/E/F), le 31 mai à 19h 30, stade Único Diego Armando Maradona.

Huitième de finale 5, (vainqueur groupe A vs 3ème groupe C/D/E), le 31 mai à 23h, stade du bicentenaire.

Huitième de finale 6, (vainqueur groupe E vs deuxième groupe D), le 31 mai à 23h, stade Único Diego Armando Maradona.

Huitième de finale 7, (vainqueur groupe F vs deuxième groupe E), le 1er juin à 19h 30, Stade Único Madre de Ciudades.

Huitième de finale 8, (deuxième groupe B vs deuxième groupe F), le 1er juin à 23h, Stade Único Madre de Ciudades.

Quarts de finale

Quart de finale 1, (vainqueur huitième de finale 2 vs huitième de finale 4), Le 3 juin à 19h 30, stade du bicentenaire.

Quart de finale 2, Le 3 juin à 23h, (vainqueur huitième de finale 3 vs huitième de finale 6), stade du bicentenaire.

Quart de finale 3, (vainqueur huitième de finale 8 vs huitième de finale 5), Le 4 juin à 19h 30, stade Único Madre de Ciudades.

Quart de finale 4, (vainqueur huitième de finale 1 vs huitième de finale 7), Le 4 juin à 23h, stade Único Madre de Ciudades.

Demi-finales

Demi-finale 1, (vainqueur quart de finale 4 vs quart de finale 1), le 8 juin à 19h 30, stade Único Diego Armando Maradona.

Demi-finale 2, (vainqueur quart de finale 2 vs quart de finale 3), le 8 juin à 23h, stade Único Diego Armando Maradona.

Match pour la 3ème place

Le 11 juin à 19h30, (perdant demi-finale 1 vs perdant demi-finale 2), stade Único Diego Armando Maradona.

Finale

Le 11 juin à 23h, (vainqueur demi-finale 1 vs demi-finale 2), stade Único Diego Armando Maradona.