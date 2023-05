Des centaines de fonctionnaires allemands sont contraints de quitter la Russie suite à une décision des autorités russes exigeant une réduction significative du personnel diplomatique allemand ainsi que des institutions publiques allemandes présentes dans le pays. Cette décision, qualifiée de "déclaration de guerre diplomatique de Moscou" par le journal allemand Süddeutsche Zeitung, a créé des tensions entre les deux pays. Selon une source gouvernementale allemande, les fonctionnaires allemands concernés travaillaient principalement dans les secteurs de l'éducation et de la culture. Des institutions renommées telles que le centre culturel Goethe Institut et l'école allemande de Moscou sont également touchées par cette mesure.

Cette situation découle d'un contexte de réduction récente de la présence des services secrets russes en Allemagne, à la demande de Berlin. En réponse, le ministère russe des Affaires étrangères a imposé un plafond pour le nombre de diplomates allemands et d'organisations publiques autorisés à rester en Russie, à compter du début du mois de juin. Cette limitation drastique aura un impact significatif sur la présence allemande en Russie, entraînant des coupes importantes dans tous les domaines concernés. Les diplomates allemands jouent un rôle crucial dans les relations bilatérales entre les deux pays, favorisant les échanges culturels, éducatifs et économiques. Les raisons exactes qui ont conduit à cette décision russe ne sont pas explicitement mentionnées dans les informations disponibles.

Cependant, il est évident que cette mesure est une réponse directe à la demande de réduction de la présence russe en Allemagne. Les relations entre l'Allemagne et la Russie ont connu des tensions ces dernières années en raison de différends politiques et stratégiques. Des questions telles que la crise en Ukraine, les cyberattaques présumées d'origine russe et les préoccupations concernant les droits de l'homme en Russie ont contribué à la détérioration des relations bilatérales. L'expulsion de centaines de diplomates allemands représente un nouvel épisode de cette escalade des tensions diplomatiques entre les deux pays. Cela aura certainement des conséquences entre l'Allemagne et la Russie, ainsi que sur les négociations politiques en cours.