Les États-Unis ont visiblement l'intention d'aller jusqu'au bout concernant les discussions entre les armées chinoise et américaine. En effet, le Pentagone s’est montré ouvert à la discussion, après le refus du gouvernement chinois d’accepter une rencontre avec les autorités militaires américaines. Hier lundi 29 mai 2023, Pat Ryder, porte-parole du Pentagone, a fait savoir dans un communiqué que Pékin « a informé les États-Unis qu'ils déclinaient notre invitation lancée début mai visant à ce que le secrétaire Austin rencontre le ministre de la Défense nationale Li Shangfu cette semaine à Singapour ».

La rencontre entre les deux ministres devait avoir lieu cette semaine

La rencontre entre les deux ministres devait avoir lieu cette semaine à Singapour. Face à ce refus, les États-Unis ont trouvé inquiétante l’attitude de Pékin. Toujours selon le Pentagone, « l'absence préoccupante de volonté de la République populaire de Chine d'engager des discussions significatives d'armée à armée ne diminuera pas notre engagement à chercher à ouvrir des lignes de communication avec l'armée » chinoise. Notons que les USA s’étaient montrés disposés à discuter avec la Chine. Le mardi 02 mai 2023, Nicholas Burns, ambassadeur américain près de la Chine, avait saisi l’occasion lors de sa participation à un évènement au Stimson Center, pour manifester la volonté de Washington à discuter avec Pékin.

Pour l'ambassadeur, les USA sont prêts à chercher des portes de sortie de crise. Selon le diplomate, les deux parties auraient besoin des meilleurs canaux de discussion. « Notre point de vue est que nous avons besoin de meilleurs canaux entre les deux gouvernements et de canaux plus profonds, et nous sommes prêts à parler » avait-il déclaré, ajoutant que : « Nous n'avons jamais hésité à parler, et nous espérons que les Chinois nous rencontreront à mi-chemin ». Pour rappel, plusieurs sujets opposent la Chine aux États-Unis. Au nombre de ceux-ci figure le dossier de Taïwan, que Pékin considère comme son territoire. Ainsi, il s'oppose à toute ingérence étrangère sur cette question.