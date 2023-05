Une dame, son frère et ses enfants ont perdu plus de 36 millions de francs CFA dans une nouvelle affaire de placement d'argent en ligne. Ce dossier était en rôle le lundi 22 mai 2023 à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme. Le dossier a été renvoyé au 10 juillet prochain. Le représentant de Liyeplimal au Bénin est accusé dans une affaire de placement d'argent en ligne.

En effet, une dame aurait été mise au parfum d'une nouvelle plateforme de placement d'argent en ligne par son médecin traitant. Pour convaincre la dame, le représentant de Liyeplimal, une société basée au Cameroun, lui aurait dit que certaines autorités du Benin investissent déjà dans cette affaire. C'est ainsi qu'elle a impliqué son petit frère et ses enfants dans cette affaire. Leurs investissements devraient générer de gains qu'ils seront en mesure de récupérer un an après.

Cependant, au moment venu, il leur a été impossible de récupérer leurs sous ainsi que le bénéfice qui leur a été miroité. Au total, la dame, son frère et ses deux enfants ont investi 36.200.000 FCFA sur cette plateforme. À la barre, l'accusé a reconnu avoir reçu de l’argent auprès de la dame pour des investissements sur la plateforme. Cependant, il confie avoir également été victime car, lui non plus, n'a pu récupérer ce qu'il a investi sur cette plateforme.