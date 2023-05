A Canal Olympia de Cotonou, ce samedi 06 mai 2023, Canal+ Bénin a projeté le long métrage « Marabout Chéri » pour le plaisir des amoureux du cinéma. Ils étaient nombreux, enfants, jeunes et personnes d’un certain âge à effectuer le déplacement de Wologuèdè à Cotonou. Aussi, Canal+ Bénin a permis aux hommes des médias et à quelques privilégiés de suivre ce long métrage. A un moment donné, la grande et confortable salle était devenue trop exiguë pour contenir le monde.

« Marabout Chéri », rôle joué par la star montante du cinéma africain notamment sénégalais, Kader Gadji est un gentleman charmeur, un sorcier de l’amour. Grâce à son charisme et à ses talents de séduction, il a un succès fou auprès des femmes et n’hésite pas à faire usage de ruse pour arriver à ses fins. Chéri est jeune, beau et élégant et il a l’audace d’un Robin des Bois des temps modernes. « Marabout Chéri », une coproduction avec Canal+ International raconte une histoire passionnante, un thriller social qui est traité d’une manière très passionnante et bouleversante. Ce Film traite également de la ruse de Marabout Chéri qui a exploité les failles de Richard qui a peur d’être épinglé par l’auditeur des comptes. Richard, un homme qui a réussi, s’est marié à Rose, une femme qui aime profiter de la vie. Voulant toujours conserver son standing de vie et aider son mari, elle a fait appel à un sorcier qui a été plus malin qu’elle. Mais à la fin, ce sorcier de l’amour a été démasqué par Richard.

Marabout Chéri, est un long métrage avec une véritable comédie romantique pleine de rebondissements et qui aborde les thématiques telles que celles d’un couple qui part à la dérive, la corruption et le maraboutage, le tout sur un ton léger et sarcastique. Ces différents sujets ont été les matières premières pour créer une formidable comédie débridée. Cinq principaux acteurs venus de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, 2 réalisateurs venus du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire et une équipe de production et des figurants ont travaillé sur ce projet. Produite en 2023, « Marabout Chéri » est un long métrage de 82 minutes.

A la fin de la projection de ce film, Kadhy Touré, actrice, productrice et réalisatrice ivoirienne a déclaré qu’elle a bien aimé la réaction du public béninois. Car selon elle, chaque pays a une réaction particulière. Mais, les Béninois sont beaucoup dans l’émotion. Quant à Cheick Yvhane, acteur, la leçon a tiré est qu’il ne faut pas du tout croire à l’histoire de marabout.

La ruse de Marabout Chéri

La série parle de Rose et Richard, un couple parfait qui vit paisiblement. Tout semble donc leur réussir jusqu’au jour où un auditeur débarque dans la Société de Richard pour étudier ses comptes. La panique s’installe, c’est le début des soucis. Car, beaucoup d’hommes d’affaires comme Richard s’adonnent à la surfacturation aux dépens de l’Etat. Le couple a pris la décision de remettre leur sort entre les mains d’un marabout et pas n’importe lequel : Marabout Chéri. Charismatique et séduisant, ce sorcier de l’amour, va s’atteler à écarter le danger. Mais très vite, il va prendre une place un peu trop importante au sein du foyer et va faire vaciller le couple. Ceux qui ont suivi ce long métrage à Canal Olympia de Cotonou sont restés admiratifs et sont impatients de découvrir la suite de ce film.

Quelques impressions à la fin de la projection

Alain Adjibadé, directeur général de Acadjou communication

« Mon souhait en tant que Béninois, j’aimerais qu’on puisse aussi refaire les mêmes parcours que les Ivoiriens font d’habitude. C’est pour ça que j’ai pensé qu’ils arrivent au Bénin parce que ce n’est pas évident au départ. Je me suis battu avec tout ce que je peux faire pour gagner les partenaires. Je me suis battu pour avoir des partenariats pour qu’ils soient au Bénin. Ce film, je crois que beaucoup de Béninois aujourd’hui vont encore le revoir. Je pense que le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et d’autres pays, peuvent faire beaucoup de choses. Nous sommes dans un milieu où le cinéma valorise un pays et quand on voit la beauté de la Côte d’ivoire, c’est qu’on peut voir la beauté du Bénin aussi. Parce que le Bénin a beaucoup changé : les routes et le comportement des Béninois. Nous sommes Béninois, il faut qu’on soit fier d’être Béninois et changeons de mentalité. La mentalité a même changé un peu. Il faut qu’on soit uni, qu’on travaille ensemble, qu’on se donne beaucoup de confiance plutôt que de se critiquer. Je crois que nous les jeunes béninois aujourd’hui, nous voulons évoluer. Ce film est magnifique. Cette production quand j’ai échangé avec l’équipe de production, ils m’ont dit que ça a coûté 200 millions FCFA. 200 millions, ça valorise un pays. Le Bénin doit évoluer. Quand le pays est bien fait, ça veut dire que d’autres pays vont dire nous allons visiter le Bénin. Moi, mon souhait aujourd’hui, c’est qu’il y ait beaucoup d’étrangers et que beaucoup de personnes viennent visiter le Bénin ».

Oswald Homéky , Ministre des sports

« Vraiment, on ne peut que s’incliner devant autant de talents et j’aimerais que le public regarde cette jeune dame et ce monsieur. Comment des jeunes africains sont capables de faire des productions d’aussi bonne facture. Moi, je suis fier de cette Afrique qui s’exprime de si belle manière. Ce que nous avons vécu dans ce film, c’est d’abord le talent, c’’est la capacité à travailler mais un voyage aussi dans nos univers à tous parce qu’on a vu une femme qui aime son homme. On a vu les hommes qui ne croient pas toujours aux options que prennent leurs femmes. On a vu des femmes qui prennent des options et finalement l’intuition de l’homme n’était pas si mauvaise. On a surtout vu des couples dans leur quotidien parfois le travail fait que nous oublions de nous aimer et le retour à notre origine, à ce quartier où vous étiez qui est la première adresse avant la prospérité. Ce retour forcé contraint par le danger d’un audit a fait que vous avez passé deux heures sans discuter, à dormir dans le même lit. Et le petit Junior qui connait mieux que vous les réseaux sociaux et qui dit ce n’est pas la peine, c’est déjà partager ».