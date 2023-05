Par le biais d’une vidéo qu’il a diffusée sur le réseau social Instagram, Lionel Messi a présenté ses excuses suite aux derniers événements qui se sont produits au sein du club francilien. En effet, le champion du monde est au cœur d’une polémique après un voyage qu’il a effectué en Arabie Saoudite. Cette sortie de Paris est intervenue dans un contexte de défaite du club français face Lorient. Il a écopé d’une suspension de 15 jours en guise de sanction. Il sera ainsi absent au cours des deux prochains matchs contre Troyes et l’AC Ajaccio.

Dans cette vidéo, l’Argentin a présenté ses excuses et a également essayé de justifier son voyage. Pour le septuple Ballon d’or, il a cru qu’après le match, un jour de repos serait accordé à tout le groupe. « Je demande pardon à mes partenaires et au club. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera », a-t-il déclaré dans sa vidéo.

Ce mea culpa de l’Argentin n’est tout de même accepté de tous. Le consultant Jérôme Rothen pense par exemple qu’il est « inexcusable ». « Pour moi, le PSG n'a pas besoin de Messi pour être champion de France. Sachant qu'il ne va pas être prolongé et qu'il va partir, que l'aventure se termine comme ça », a commenté l’ancien joueur français.