Al-Nassr - Al-Ettifaq: Cristiano Ronaldo pris de malaise en fin de match

Cristiano Ronaldo, attaquant d’Al-Nassr, a été victime d’un malaise après sa sortie en fin de match lors de la victoire 1-0 face à Al-Ettifaq, le 16 avril, lors de la 29e journée de la Saudi Pro League. L’international portugais a disputé la rencontre dans un état physique dégradé avant de quitter le terrain en toute fin de match.

Selon son entraîneur Jorge Jesus, le joueur de 41 ans souffrait de douleurs abdominales et d’une fatigue générale avant le coup d’envoi. Le technicien portugais a indiqué avoir envisagé de ne pas l’aligner, précisant qu’il n’était pas dans une condition optimale. Après sa sortie dans le temps additionnel, Cristiano Ronaldo s’est rendu directement aux vestiaires où il aurait vomi.

Une influence maintenue malgré la gêne physique

Bien qu’il n’ait pas inscrit de but, l’attaquant a pesé sur la rencontre. À la demi-heure de jeu, une frappe lointaine de Ronaldo a été repoussée par le gardien Marek Rodak, offrant à Kingsley Coman l’opportunité de marquer l’unique but du match. Avant cette action décisive, le Portugais avait déjà touché le poteau et contraint la défense adverse à un sauvetage sur la ligne.

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Cristiano Ronaldo est resté sur le terrain jusqu’aux dernières minutes, avant de céder sa place, visiblement diminué. Sa participation a contribué à permettre à Al-Nassr d’enregistrer une quinzième victoire consécutive en championnat, une série inédite pour le club.

Un leader toujours central dans le dispositif d’Al-Nassr

Cette performance s’inscrit dans un rôle toujours majeur pour Cristiano Ronaldo au sein de l’effectif. Malgré une gestion physique plus attentive, l’attaquant demeure l’un des principaux atouts offensifs de son équipe, régulièrement impliqué dans les actions décisives.

Avec 24 buts inscrits en Saudi Pro League cette saison, il figure parmi les meilleurs buteurs du championnat, à trois unités d’Ivan Toney. Sa présence reste déterminante dans les matchs serrés, comme l’a illustré cette rencontre face à Al-Ettifaq. Ce succès permet à Al-Nassr de conforter sa position dans la course au titre, avec une avance de huit points sur Al-Hilal, qui dispose toutefois d’un match en moins.