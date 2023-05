La réforme des retraites a créé un climat très lourd en France avec les manifestations de plusieurs milliers de personnes dans les grandes villes de l’Hexagone. Ces manifestations ont entraîné des heurts avec les éléments des forces de défense et de sécurité. Plusieurs voix se sont levées en France et à l’international pour dénoncer les violences qui furent enregistrées ces dernières semaines à l’encontre des manifestants. En plus de ce dossier, l’ONU vient d’interpeller la France sur la question des discriminations raciales.

En effet, le conseil de sécurité des Nations Unies a examiné la situation des droits humains en France et le constat n’est pas reluisant. Des pays comme la Chine, les États-Unis, l’Afrique du Sud, le Japon, ou encore le Brésil ont demandé à Paris de redoubler d’efforts afin de lutter de manière efficace contre les violences et les discriminations raciales. "Nous recommandons à la France d’intensifier ses efforts pour lutter contre les crimes et les menaces de violence motivés par la haine religieuse tels que l’antisémitisme et la haine antimusulmane" a laissé entendre Kelly Billingsley, la représentante des USA aux Nations Unies. Selon la Chine, il ya une augmentation notoire des actes de racisme et de xénophobie au niveau de l’Hexagone. Pékin a signifié que les autorités françaises doivent cesser de mettre en place des mécanismes qui violent les droits des migrants.

L’Afrique du Sud préconise à la France de diligenter des enquêtes indépendantes et impartiales contre les policiers soupçonnés d’actes racistes. La Russie, le Venezuela et l’Iran qui sont fréquemment pointés du doigt pour leurs entorses au respect des droits de l’Homme ont également critiqué la France. "Nous sommes préoccupés par les mesures dures et parfois violentes visant à disperser des citoyens pacifiques" a livré la représente russe à l’ONU, madame Kristina Sukacheva. Ces différentes interpellations vont être sans doute étudiées avec minutie par les autorités françaises afin de renforcer les mécanismes autour du respect des droits de l’Homme.