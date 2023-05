D'après des informations révélées par l'AFP et France Inter, des cyberpirates pro-russes ont lancé une offensive contre plusieurs sites web de mairies françaises, dont celui de Bry-sur-Marne, qui a décidé de déposer plainte. Ces hackers ont ciblé Abtel, une entreprise de services informatiques située à Nîmes, responsable de l'hébergement des sites concernés, parmi lesquels ceux des mairies de Juziers et d'Ambérieu-en-Bugey. Sur le site de Bry-sur-Marne, des messages de propagande pro-russe en caractères cyrilliques ont été publiés, incitant la France à respecter la Russie et la menaçant de poursuivre les hostilités en cas contraire.

Selon les propos du dirigeant d'Abtel, Jean-Philippe Navarro, la cyberattaque a touché environ 45 sites internet le week-end dernier, sur un total de 1 000 sites hébergés par la société. Parmi ces sites figurent une trentaine de mairies utilisant un même système de gestion de contenus développé par une agence web rachetée par Abtel six ans auparavant. À l'heure actuelle, la moitié des sites touchés ont déjà été rétablis grâce à une version antérieure.

Charles Aslangul, le maire Les Républicains de Bry-sur-Marne, a informé l'AFP avoir déposé une plainte contre X mardi dernier au commissariat de Nogent-sur-Marne pour "accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données et altération ou modification de ce dernier".