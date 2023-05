La célèbre chanteuse américaine Rihanna s’est fait remarquer dans un classement en dépassant une ancienne grande pointure du rap, Eminem. D’après la presse américaine, la chanteuse, originaire de la Barbade, a détrôné l’interprète du tube Big Winnie en termes de nombre de singles certifiés par la Recording Industry Association of America (RIAA). Selon plusieurs sources, Rihanna détient 166,5 millions d’unités certifiées contre, 166 millions chez le rappeur. Dans ce classement, les deux artistes restent, cependant, derrière le rappeur canadien Drake, qui cumule un total de 184 millions d’unités certifiées. Au nombre de celle-ci figurent trois unités de diamant ou encore 32 de multiplatine.

Elle a 34 unités de multi-platine

À ceux-ci s’ajoutent 74 unités d’or. Notons que Rihanna a reçu entre mars et mai dernier d’autres certifications. Elle a 34 unités de multi-platine, un de diamant, 44 unités de platine et 57 unités d’or. Eminem, quant à lui, a à son actif trois unités de diamant, 30 unités de multi-platine, 40 unités de platine et 72 unités d’or. Pour rappel, cela intervient plus d’un mois après le classement établi par le magazine américain Forbes, des milliardaires et les positions des superstars américaines du showbiz. En tête de liste, on retrouve Jay-Z, Rihanna, Kim Kardashian, la productrice de télévision Oprah Winfrey et le réalisateur américain Steven Spielberg qui sont loin devant grâce à plusieurs investissements dans divers domaines.

Depuis quelques années maintenant, Jay-Z et Oprah Winfrey ont réussi à sauvegarder leur place d'ultra-riches grâce à leur flair pour les affaires. D'autres personnalités comme Rihanna et Kim Kardashian ont emboîté leurs pas. Rihanna et la star de télé-réalité Kim Kardashian ont énormément investi dans le domaine de la mode et des produits de beauté. L’interprète de Diamonds avait signé un partenariat stratégique avec l'un des hommes les plus riches de la planète, le Français Bernard Arnault. Avec sa marque de lingerie, Fenty, la chanteuse collabore avec le groupe LVMH, propriété de ce dernier. L’ex-épouse de Kanye West a également connu un très grand succès avec sa ligne de vêtements moulants Skims, dont la valeur était estimée à 3,2 milliards de dollars.