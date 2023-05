Dans une vidéo publiée lundi sur Telegram, la CIA (agence de renseignement américaine) a lancé un appel aux citoyens du pays dirigé par Vladimir Poutine, les incitant à lui fournir des informations sur leur pays. «La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous cherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire cette vérité», informe l'agence dans sa vidéo. Ciblant les mécontents de la politique du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, cette brève vidéo met en scène un fonctionnaire russe et sa femme, vivant dans des conditions difficiles avec leur enfant, se demandant si leur vie correspond à leurs rêves.

La vidéo suggère que les Russes peuvent agir pour améliorer les choses en fournissant des renseignements à la CIA, tout en restant des patriotes. Elle montre également comment procéder en utilisant le navigateur Tor pour accéder au « dark web » et des outils de cryptage des communications. « La CIA veut connaître la vérité sur la Russie, et nous cherchons des personnes fiables qui peuvent nous dire cette vérité », déclare l'agence dans sa vidéo. Elle souligne que les informations fournies par les Russes peuvent être plus précieuses qu'ils ne le pensent.

La CIA précise qu'elle souhaite entrer en contact avec des personnes travaillant dans les domaines du renseignement, de la diplomatie, de la science, de la technologie et d'autres secteurs. L'agence est intéressée par toutes sortes de renseignements, y compris des informations politiques et économiques. Bien que la CIA ait déjà utilisé d'autres réseaux sociaux, elle se concentre désormais sur le réseau crypté Telegram, car il s'agit du principal moyen pour les Russes de s'informer sur tous les sujets, de la politique à la guerre en Ukraine, selon un responsable de la CIA.

L'agence espère que, en montrant des moyens simples de faire fuiter des informations sur le « dark web », elle convaincra les personnes hésitantes de franchir le pas. « Notre objectif est de leur fournir des moyens aussi sûrs que possible de nous contacter », déclare le responsable de la CIA qui n'a pas voulu que son identité soit révélée. Cette nouvelle initiative de Washington va à coup sûr irrité les responsables russes au plus haut niveau. On peut s'attendre à une vive réaction de Moscou.

Au cours des dernières années, les relations entre la Russie et les États-Unis ont été marquées par des rivalités et des tensions accrues. L'un des conflits les plus importants a été la guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022. La Russie lancé une offensive militaire en Ukraine, tandis que les États-Unis et leurs alliés ont soutenu le gouvernement ukrainien et imposé des sanctions économiques à la Russie. Les deux pays ont également été impliqués dans des conflits en Syrie et dans d'autres pays du Moyen-Orient, et ont rivalisé dans des domaines tels que l'espace et la technologie militaire.