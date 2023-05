Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a inspecté un satellite espion militaire dont la mise au point est terminée lors de sa visite dans une installation aérospatiale. Ce satellite, dont le lancement est prévu prochainement, est considéré comme crucial pour contrer les États-Unis et la Corée du Sud, selon l'homme fort de Pyongyang Kim Jong-Un. Lors de sa visite, le président Kim Jong-Un qui était accompagné de sa fille pour l'occasion, était vêtus de blouse blanche comme sa fille, a donné son approbation à un "futur plan d'action" lié aux préparatifs du lancement du satellite, selon l'agence de presse officielle coréenne.

La date exacte du lancement n'a pas été divulguée par la Corée du Nord, mais certains analystes estiment qu'il pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Il convient de noter que ce lancement utiliserait la technologie des missiles à longue portée, une violation des résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations Unies. Des sources relèvent qu'il subsiste des interrogations quant aux capacités réelles du satellite. Certains analystes sud-coréens affirment que le satellite présenté dans les photos diffusées par les médias nord-coréens semble trop petit et rudimentaire pour prendre en charge des images haute résolution.

Les photos publiées lors de précédents lancements de missiles étaient en basse résolution. Cependant, les précédents essais de missiles et de roquettes ont démontré la capacité de la Corée du Nord à envoyer un satellite dans l'espace. Les photos de la visite de Kim Jong-Un, publiées par le journal Rodong Sinmun, montrent le dirigeant et sa fille discuter avec des scientifiques près d'un objet qui ressemble au composant principal d'un satellite. Le journal n'a cependant pas identifié cet objet, qui était entouré de mesures de sécurité.

Selon KCNA, l'agence de presse officielle nord-coréenne, le satellite a été jugé prêt à être chargé sur une fusée après avoir été assemblé et soumis à des tests pour vérifier sa résistance à l'environnement spatial. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que la Corée du Nord n'avait pas encore informé les autorités maritimes et de télécommunications internationales de ses plans de lancement. Il a souligné que le lancement d'un satellite nord-coréen violerait les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant tout lancement impliquant des technologies balistiques, ce qui constituerait une menace pour la paix et la stabilité régionales.

Dans un communiqué, le ministère sud-coréen a également critiqué le régime nord-coréen pour ses provocations illégales, soulignant les difficultés économiques de la Corée du Nord et son isolement international croissant. "L'annonce du plan de lancement du satellite montre une fois de plus que le régime nord-coréen est préoccupé par la poursuite de ses provocations illégales tout en ignorant le sort de son peuple", a déclaré dans un communiqué le ministère sud coréen des affaires étrangères.

Le mois dernier, nous vous annoncions dans un de nos précédents articles que Pyongyang allait lancer son premier satellite espion très prochainement. L'annonce avait été faite après avoir réalisé un test. Dans la foulée, le Japon s'est dit prêt à abattre le satellite espion nord-coréen. Au cours des dernières années, la Corée du Sud, soutenue par les États-Unis, et la Corée du Nord ont été témoins d'une rivalité persistante. Les tensions entre les deux pays ont été alimentées par des essais de missiles de la part de la Corée du Nord, ainsi que par des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis.