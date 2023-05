Lionel Richie est l'un des chanteurs les plus iconiques de notre temps. Avec une carrière musicale qui s'étend sur plusieurs décennies, il a émerveillé les foules avec sa voix douce et mélodieuse. Mais récemment, c'est son apparence qui a été au centre de l'attention, suscitant des rumeurs selon lesquelles il aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour maintenir sa jeunesse. Cependant, le chanteur a rapidement dissipé ces rumeurs, affirmant qu'il n'avait jamais eu recours à la chirurgie esthétique.

Dans une interview au Dailymail, Lionel Richie attribue son apparence "sans âge" à une combinaison de facteurs, notamment le sommeil, la transpiration et le sexe. Selon lui, la chirurgie plastique n'est pas une option pour lui car elle nécessite une période de récupération prolongée et peut être risquée. "La chirurgie plastique vous enferme pendant cette année [pendant que vous récupérez] et après cela, vous ne pouvez pas y aller naturellement, vous restez là… Vous essayez de revenir en arrière pour réinitialiser, et vous ne pouvez pas... De l'eau, du sommeil et de la sueur, pas trop de viande rouge...Je sais que c'est vraiment ennuyeux. Le s3xe fonctionnera aussi et c'est bon pour votre cœur. ", a-t-il déclaré.

Lionel Richie préfère donc se concentrer sur des méthodes plus naturelles pour maintenir sa jeunesse. Il prône un mode de vie sain qui comprend une alimentation équilibrée, de l'exercice et beaucoup de repos. Il est également convaincu que le sexe est bénéfique pour la santé et peut aider à préserver une apparence jeune. Le chanteur a l'air plus jeune que son âge, et sa voix est toujours aussi captivante qu'elle l'a toujours été. Mais plusieurs internautes ne croient pas en cette version et pensent qu'il a clairement eu recours à la chirurgie esthétique.