Du 02 au 07 mai 2023, le Bénin a été sous les feux de la rampe à l’occasion de la 18ème édition du tour cyclisme international du Bénin. Le Marocain Achraf Ed-Doghmy est le grand vainqueur de ce tour cycliste du Bénin. Il succède ainsi à l’Allemand Peschges Marcel, vainqueur de la 17ème édition du Tour cycliste international du Bénin. Par cette victoire, Achraf Ed-Doghmy inscrit le nom de son pays au palmarès du Tour du Bénin.

Il devance au classement général l’Algérien Hamza Yacine de 6 secondes. Rappelons qu’au terme de la 5è et dernière étape, ce samedi 06 mai, des coureurs ont été contrôlés, sous la coordination du président de la commission antidopage du Bénin, Oréol Allognikou. Comme l'exige donc le règlement de l'Union cycliste international (UCI), une commission antidopage a supervisé tous les coureurs présents à cette 18eme édition.

Il faut signaler que le grand prix de Cotonou organisé au lendemain du Tour cycliste International du Bénin a été remporté par le Mauricien Rougier Lagane Christopher en 2h04’49”. Il est suivi du Néerlandais Merx Peter et de l’Algérien Cheblaoui Oussama. C’est une course qui s’est déroulée sur 87 Km pour des coureurs qui ont pris part au critérium organisé sur la Route des Pêches. En 10 tours, ils ont écrit le scénario d’une course gagnée au sprint par le Mauricien. Pour rappel, 62 coureurs se sont inscrits mais, il y a eu des abandons au cours du critérium.