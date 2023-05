Pour ne pas faire piètre figure lors du tournoi international de handball de Nantes prévu pour démarrer à partir du 26 août prochain en France, le superviseur Jean Houngbelagnon (superviseur) et l’entraîneur Aimé Sebio ont rendu public il y a quelques semaines la liste de 26 jeunes béninois de moins de 16 ans pour une autre mise au vert qui a démarré le vendredi 19 mai 2023.

C’est dans ce cadre que le président de la Fédération béninoise de handball (FBHB), Sidikou Karimou accompagné d’une forte délégation est allé apporter dans la journée de ce vendredi 19 mai 2023 son soutien indéfectible à ces 26 jeunes béninois en plein préparation. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte pour les encourager à faire preuve de sérieux et leur doper le moral. Il a aussi laissé entendre que seuls les meilleurs seront retenus pour défendre les couleurs nationales en territoire hostile.

Article similaire Nantes International Handball Cup 2023 : liste des 26 joueurs du Bénin pour la suite des préparatifs Au départ, ils étaient 47 jeunes handballeurs issus des tests de détection effectués dans les 12 départements. Ils ne sont que 26 à être retenus…

Le président Sidikou Karimou, au cours sa visite à ces jeunes handballeurs, n’a pas manqué de suivre attentivement et religieusement la séance d’entrainement des ambassadeurs du Bénin pour le grand tournoi international de Nantes et également il n’a ménagé aucun effort pour suivre l’évolution des préparatifs. Signalons que cette visite de la première autorité béninoise de handball béninois et de sa suite leur ont permis d’être informés sur les différents compartiments et domaines où le staff technique travaille avec les jeunes.