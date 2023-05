Désignés par les Chefs d’Etat de l’Union Economique et monétaire ouest africaine (UEMOA), le Burkinabè Philippe Niéri Kouthon Nion, l’Ivoirien Félix Sohuily ACKA et le Béninois Yves Marie Adissin sont entrés officiellement ce lundi 8 mai 2023 dans leur fonction de Conseillers de la Cour des Comptes. Toute juste après leur entrée en fonction à Ouagadougou, au Burkina Faso, les deux autres conseillers ont porté leur choix sur le Béninois, Yves Marie ADISSIN pour présider l’institution.

Désormais dans sa peau de président de la Cour des comptes de l’Uemoa , le Béninois Yves-Marie Adissin a, au nom de ses pairs et en son nom propre, exprimé sa gratitude aux Chefs d’Etat pour la confiance placée en eux à travers leur nomination. Il a rassuré ces Chefs d’Etat que la mission de contrôle qui leur a été confiée sera effectuée avec dévouement et professionnalisme.

Ancien membre de la Cour des comptes de l’Uemoa de mai 2017 à mai 2023 dont le mandat a été renouvelé par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement le 26 avril 2023, le nouveau président de cette institution sous régionale est un expert-comptable de formation. Yves-Marie Adissin est aussi membre de l’Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés (OECCA) du Bénin.

Il a, à son actif, la rédaction de plusieurs documents d’entreprises dont notamment, les guides fonctionnels et des manuels de procédures administratives, comptables et financières. Il faut signaler qu’il est titulaire d’une Maîtrise en Sciences Économiques, option Gestion des Entreprises, d’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en Gestion Financières et d’un Certificat Supérieur Comptable de l’Université de Dakar au Sénégal.