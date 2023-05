Le chef du groupe paramlitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, a récemment admis que les forces ukrainiennes avaient contre-attaqué les positions russes autour de Bakhmout, alors même qu'il se moquait du ministre de la Défense du Kremlin, Sergueï Choïgou. Cette nouvelle réaction de ce proche du chef du Kremlin Vladimir Poutine est intervenue alors que la guerre qui a éclaté en Ukraine en février de l'année dernière se poursuit toujours sur le terrain avec de lourdes pertes dans chaque camp.

Prigojine a signalé une nouvelle misère pour les troupes de Poutine en déclarant : "La situation sur les flancs se dessine selon le pire scénario prévu", rapporte plusieurs médias internationaux depuis quelques heures. Il a ajouté que "ces territoires, qui ont été pris avec le sang et la vie de nos compagnons d'armes pendant de nombreux mois, chaque jour, par des dizaines ou des centaines de mètres sont maintenant jetés presque sans combat par ces [soldats de l'armée russe] qui sont censés pour tenir nos flancs".

Le chef du groupe de mercenaires s'est même adressé directement à Choïgou, qui avait une longue expérience en ingénierie civile, en lui demandant sarcastiquement s'il pouvait venir à Bakhmout pour voir ce qui se passait. "Compte tenu de votre très longue expérience, pouvez-vous venir à Bakhmout s'il vous plaît?", s'est moqué le patron du groupe paramilitaire russe Wagner. Cette moquerie révèle une nouvelle fois au grand jour les divisions au sein de l'armée russe, qui sont probablement exacerbées par la situation difficile sur le terrain.

Pour rappel, il y a quelques heures, plusieurs médias avaient rapporté que le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la contre-offensive ukrainienne n'avait pas encore sérieusement commencé et qu'il avait besoin d'un peu plus de temps avant de lancer les hostilités pour ne pas perdre beaucoup d'hommes. Mais Prigojine n'avait pas dit toute la vérité sur le sujet et que la contre-offensive était en marche à plein régime. Par ailleurs, ce vendredi, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maylar, a également déclaré que l'ennemi avait subi de grandes pertes en main-d'œuvre et que les forces de défense ukrainiennes avaient avancé de deux kilomètres près de Bakhmut sans perdre une seule position.