Dans un contexte de tensions croissantes entre Pékin et Washington, notamment autour des enjeux de Taïwan et du survol controversé d'un ballon chinois sur le territoire américain fin 2022, un nouvel incident vient jeter de l'huile sur le feu. Un pilote d'avion de chasse chinois est accusé d'avoir réalisé une «manœuvre agressive injustifiée» à proximité d'un avion militaire de reconnaissance américain survolant la mer de Chine méridionale, dénoncé ce mardi 30 mai par l'armée américaine.

Selon le Commandement pour l'Indo-Pacifique (IndoPacom) de l'armée américaine, l'avion chinois a volé «directement devant et à moins de 120 mètres du nez du RC-135», provoquant de fortes turbulences qui ont contraint l'avion américain à modifier sa trajectoire. Le RC-135, un avion militaire de reconnaissance, effectuait pourtant «des opérations de routine sans risque au-dessus de la mer de Chine méridionale et au sein de l'espace aérien international, conformément au droit international».

Article similaire Furieux contre les USA, le Mali convoque l'ambassadeur américain et enquête sur l'ONU En réaction à la décision américaine d'imposer des restrictions de visa à deux officiers de l'armée malienne, le gouvernement du Mali a convoqué l'ambassadrice des…

Des images vidéo rendues publiques révèlent le passage rapide de l'avion de chasse devant l'avion américain. Un haut responsable militaire américain, s'exprimant anonymement, a indiqué une «augmentation alarmante du nombre d'interceptions et de confrontations aériennes risquées en mer» de la part des avions et navires chinois. Ces actes «peuvent créer un incident ou une erreur de calcul dangereuse», a-t-il déclaré.

Pour rappel, la rivalité entre les USA et la Chine ne fait qu'augmenter au fil des mois. Dans le domaine naval, le récent rapport du Journal of Test and Measurement Technology soulève des inquiétudes quant à la résilience des forces navales américaines face à la technologie militaire chinoise avancée. Selon le rapport, dans un scénario de combat hypothétique, les porte-avions américains, y compris l'emblématique Gerald R. Ford, pourraient être "détruits avec certitude" par des missiles hypersoniques chinois. Cette conclusion, tirée de 20 simulations dans lesquelles le Gerald R. Ford a été systématiquement coulé par une volée de 24 missiles hypersoniques chinois, souligne la montée des rivalités entre les États-Unis et la Chine, et la vulnérabilité potentielle des forces navales américaines, autrefois considérées comme invincibles face aux armes conventionnelles.