Un incident troublant s'est déroulé lors de la célébration du 34e anniversaire de Chris Brown à Las Vegas, où une dispute entre lui et Usher a éclaté en raison de la présence de Teyana Taylor. Selon diverses sources, l'animosité entre Brown et Taylor serait à l'origine de cette confrontation. Pour replacer les événements dans leur contexte, Usher avait organisé une fête surprise pour Chris Brown ce 5 mai à Skate Rock City, à Las Vegas. L'arrivée inattendue de Teyana Taylor aurait provoqué l'ire de Chris Brown, qui aurait exigé qu'elle quitte les lieux.

Les tensions entre les deux artistes remonteraient aux American Music Awards de 2022, lorsque la performance de Brown, prévue en hommage à Michael Jackson, avait été annulée. Teyana Taylor, qui devait y participer, s'était désistée à la dernière minute en raison d'autres engagements.

Face au refus de Taylor de quitter la fête, Brown aurait perdu son sang-froid et se serait montré agressif envers elle. Usher, tentant d'apaiser la situation, serait intervenu, mais cela aurait envenimé les choses et conduit à une violente altercation entre les deux hommes à l'extérieur de la salle. Des vidéos montrant l'altercation ont circulé sur les réseaux sociaux, attisant la controverse.

Ce n'est pas la première fois que Chris Brown fait la une pour des actes violents. En effet, en 2009, il avait été reconnu coupable de violences conjugales envers Rihanna, avec qui il était en couple à l'époque. Depuis, plusieurs autres incidents violents impliquant le chanteur ont soulevé des inquiétudes quant à son comportement.

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite par les représentants d'Usher ou de Chris Brown, et les circonstances exactes entourant l'incident restent incertaines. Néanmoins, cet événement souligne une fois de plus les problèmes persistants liés à la violence dans l'industrie du divertissement et met en évidence la nécessité d'aborder sérieusement ces questions.