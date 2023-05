L'industrie du diamant est une composante essentielle de l'économie mondiale, avec une demande toujours croissante pour ces pierres précieuses. En 2023, plusieurs pays se distinguent par leur importante production de diamants. Si les chiffres varient selon les sources, les principaux producteurs sont quasiment les mêmes suivant les sources. Il faut également préciser que l'extraction de diamants est une activité complexe qui nécessite non seulement d'importantes ressources financières, mais aussi le respect des normes environnementales et sociales. Les efforts pour améliorer les pratiques d'extraction et de commerce des diamants, comme le Processus de Kimberley, visent à garantir que l'industrie du diamant contribue au développement économique tout en minimisant son impact environnemental et social. Voici les 6 plus grands producteurs de diamants au monde, avec une présence notable de 3 pays africains.

1. Russie

La Russie se distingue comme le plus grand producteur et exportateur de diamants au monde. Le pays possède les ressources les plus vastes et les plus riches en diamants. L'exploitation minière a débuté en Russie en 2022, et le pays compte aujourd'hui 12 mines à ciel ouvert, le plus grand nombre au monde. La plupart des gisements miniers de la Russie se trouvent dans la région sibérienne de Yakoutie, qui abrite également la plus grande mine de diamants du monde. Le pays extrait principalement ses diamants à travers un ensemble de sociétés connues sous le nom collectif d'ALROSA. Les chiffres exacts de production en 2023 sont compromis par les sanctions occidentales dues à la guerre en Ukraine.

2. Botswana

Le Botswana, une nation africaine, se classe au deuxième rang mondial des producteurs de diamants. L'exploration des diamants y a commencé dans les années 1950, et l'exploitation minière a officiellement débuté dans les années 1970. Bien que le Botswana soit le deuxième producteur en volume, ses diamants sont les plus précieux en termes de valeur. Chaque année, le pays produit plus de 20 millions de carats de diamants.

3. République Démocratique du Congo

La République Démocratique du Congo (RDC) est le deuxième producteur de diamants en Afrique et le troisième producteur mondial. L'industrie minière y est principalement menée par le secteur informel, qui emploie plus d'un demi-million de personnes. Le pays extrait chaque année 16 millions de carats de diamants et génère environ 135 millions de dollars de revenus.

4. Australie

L'Australie occupe la quatrième place dans la production de diamants par pays. L'exploitation minière des diamants a commencé en Australie au début des années 1980. Au fil des ans, le pays a ouvert de nombreuses mines à ciel ouvert riches en diamants. Malgré sa place de producteur majeur, les dépôts australiens s'épuisent lentement en raison de l'exploitation minière excessive. Cependant, l'Australie devrait continuer à produire de nombreux carats de diamants à l'avenir.

5. Canada

Le Canada est le cinquième plus grand producteur de diamants. L'exploitation minière des diamants dans ce pays nord-américain a commencé en 1998 après sa découverte en 1991. Au fil des ans, de nombreux gisements de diamants ont été découverts dans différentes parties du pays. Les mines de diamants à ciel ouvert les plus actives au Canada sont Ekati, Diavik, Victor et Snap Lake. Renard et Victor sont d'autres mines à ciel ouvert actives au Québec et en Ontario respectivement

6. Afrique du Sud

L'Afrique du Sud a inauguré l'industrie moderne du diamant. Avant qu'elle ne commence à extraire ces pierres précieuses, le diamant n'était pas un produit de bijouterie courant. Le pays produit environ 7 millions de carats chaque année. Gauteng, une province sud-africaine, possède l'un des plus grands dépôts de diamants du pays. On s'attend à une augmentation de la production de diamants en Afrique du Sud, alors que le gouvernement et les mineurs continuent de découvrir de grands dépôts de diamants et de pipelines​​.

Avec l'ajout de l'Afrique du Sud, 3 pays africains - en plus du Botswana et de l'Afrique du Sud - parmi les six plus grands producteurs de diamants au monde. Des statistiques qui mettent en lumière l'importance du continent africain dans l'industrie mondiale du diamant.

Ces 6 pays dominent la production mondiale de diamants, contribuant de manière significative à l'offre mondiale de ces pierres précieuses. Le Botswana, en particulier, se distingue par sa production de diamants de haute qualité, démontrant la capacité de l'Afrique à contribuer de manière importante à cette industrie mondiale.