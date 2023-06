Un document révélé lundi par Sky News révèle une implication significative de l'Iran dans l'approvisionnement d'armes à la Russie, et ce, malgré ses dénégations persistantes. Le document de 16 pages, authentifié par une source sécuritaire de haut niveau, détaille deux contrats, totalisant près de deux millions de dollars, pour le transfert de munitions d'artillerie, d'obus pour chars et de roquettes à la Russie. Les armes ont été utilisées dans le conflit en Ukraine, et le contrat aurait été signé le 14 septembre 2022. Les transferts incluaient également une large gamme de munitions, et des armes possiblement nucléaires acheminées secrètement par mer.

De plus, le document met en lumière un accord entre Moscou et Téhéran pour la construction d'une usine dédiée à la production et au développement de drones sur le sol russe. Ces drones, identiques aux Shahed-131 et Shahed-136 iraniens, ont été utilisés presque quotidiennement pour des attaques contre des cibles civiles en Ukraine. Malgré les preuves accablantes et les restes retrouvés sur le sol ukrainien, l'Iran continue de nier son implication dans ces transferts.

Suite à la révélation de ce document, le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, et le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, ont tous deux exprimé leur intention d'enquêter sur la fiabilité des informations qu'il contient. Le Parlement ukrainien a également adopté une proposition de loi pour imposer de lourdes sanctions à l'Iran pendant les 50 prochaines années en raison de son implication dans le conflit. En dépit de ces preuves, la tension internationale reste palpable, alors que l'Iran continue de nier son rôle dans le transfert d'armes à la Russie.