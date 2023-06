Le secteur de l'aviation mondiale est confronté à une nouvelle réalité : l'avènement du C919, premier avion de ligne conçu en Chine. Ce dernier a accompli son vol inaugural commercial le dimanche dernier, signifiant ainsi un tournant majeur pour le secteur du transport aérien chinois et mondial; le pays ambitionne depuis longtemps de rivaliser avec les poids lourds occidentaux. Pékin espère que le C919 pourra faire jeu égal avec les avions les plus populaires à l'échelle internationale, tels que le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320. Selon la chaîne de télévision d'Etat CCTV, "A l'avenir, la plupart des passagers pourront choisir de voyager à bord de grands appareils de conception nationale".

Le vol MU9191 de la compagnie China Eastern Airlines a atterri "en douceur" à l'aéroport international de Pékin avec presque 40 minutes d'avance, selon CCTV. Le vol, qui a décollé de l'aéroport Hongqiao de Shanghai, a été décrit comme "extrêmement fluide, confortable et mémorable" par les 130 passagers à bord. Cet événement marque une étape cruciale dans l'effort de la Chine pour devenir autonome dans le secteur technologique, un effort symbolisé par l'important investissement dans la production du C919, le premier avion de ligne conçu en Chine, par l'entreprise d'Etat Comac.

Avant le décollage, l'effervescence était palpable à l'aéroport de Shanghai. Des dizaines de passagers se sont rassemblés pour admirer l'appareil au design élégant et épuré. Les passagers, après avoir reçu une carte d'embarquement rouge, ont pu apprécier un "repas à thème" pour célébrer l'événement, avant de prendre place à bord de l'avion et de décoller.

Le C919 servira désormais aux trajets réguliers de China Eastern Airlines entre Shanghai et Chengdu, répondant ainsi à l'accroissement de la demande de vols de la part d'une classe moyenne en plein essor. Cependant, l'ascension de la Chine ne se limite pas à l'aviation. Le pays vient de surpasser le Japon pour devenir le plus grand exportateur de voitures au monde, avec une croissance impressionnante de 58% des exportations de véhicules au premier trimestre de cette année. Ce bond est principalement attribué à une demande croissante de véhicules électriques et à une forte progression des ventes vers la Russie. Ces développements montrent que la Chine est en bonne voie pour défier l'hégémonie occidentale non seulement dans le secteur aéronautique, mais aussi automobile.