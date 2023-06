Jacques Migan, membre du parti Bloc Républicain (BR) a été reçu le dimanche 04 juin 2023 sur l’émission « L’Invité » de la télévision en ligne ESAE TV. Il a abordé plusieurs sujets d’actualité nationale entre autres la fin du mandat du président Patrice Talon. Par rapport aux ambitions personnelles qu’on est en train d’observer dans le camp présidentiel, il pense qu’« on peut pas empêcher quelqu’un de nourrir des ambitions » et que «les gens peuvent faire ceux qu’ils veulent ». Pour lui, ce qu’il sait, c’est que ces ambitions personnelles seront tuées par les partis politiques. « Pour 2026, c’est ouvert. J’entends par là que nous sommes désormais dans un monde de charte de partis politiques » a-t-il affirmé.

Le représentant du BR a saisi l'occasion qui lui est offerte pour donner son avis sur ce qui a motivé le gouvernement béninois à instaurer la charte des partis politiques. L’une des raisons évoquées par ce dernier est que « désormais on veut que le candidat aux élections présidentielles provienne d’un parti politique ». Pour lui, le candidat peut être soit du parti Les Démocrates soit de Force Cauris pour un Bénin Emergeant (FCBE) ou bien il peut être soit du parti Union progressiste Le Renouveau (UPR) soit du Bloc Républicain. C’est pourquoi selon Jacques Migan, le BR n’a encore rien décidé et que « ce n’est même pas du tout encore à l’ordre du jour ».

Après la liste officielle de Gernot Rohr: Les guépards du Bénin rescapés ! (Sègbè Azankpo, la grosse… Au stade général Mathieu Kerekou ce mardi 6 juin 2023, le sélectionneur des Guépards du Bénin a rendu officielle, la liste de vingt joueurs avec…

Ce qui est à l’ordre du jour, selon lui, c’est de « réussir la mission que le peuple a confié » au président Patrice Talon « en l’état ». Il a laissé entendre qu’il ne s’arrête pas de le dire aux uns et aux autres. « Si tel à des ambitions, il y a un programme d’action du gouvernement (PAG). Qu’il s’y associe et qu’il travaille pour que nous réussissions cette mission et que nous portions en triomphe en 2026, ce Monsieur, quand il aura fini sa mission en disant ‘’merci pour cette mission que vous aviez réussie’’» a-t-il lâché. Il a demandé à ceux qui lorgnent le poste présidentiel, qu’ils comprennent que pour l’instant, ils ont « un canevas, c’est 2021 à 2026 ».

Le président Talon est « en mission » et « est en train d’accomplir la mission que le peuple lui a confié ». Pour lui, « au moment opportun, les uns et les autres diront qu’il a réussi cette mission » et « pour que cette mission réussisse, il a besoin de tout le monde y compris même les gens de l’opposition », ceci à travers leurs critiques constructives. «S’ils constatent qu’il y a quelque chose à faire avant 2026, qu’il l’annonce surtout qu’aujourd’hui, nous avons un chef de l’opposition », a-t-il conclu.