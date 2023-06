La passation de service entre le ministre des Affaires étrangères sortant Aurélien Agbénonci et celui entrant Shegun Adjadi Bakari s'est déroulée le mercredi 07 juin 2023. Lors de cette cérémonie, le nouveau ministre a promis au désormais ex-ministre de continuer les actions qu'il a entamées et de partager avec lui les succès qui en découleront.

‹‹ Nous allons continuer ce que vous avez mis en place. Nous allons faire en sorte que cela se passe de la même manière et que les choses que vous avez entamées puissent porter leurs fruits. Je ne manquerai jamais de venir vous voir et partager avec vous ce que seront le succès des actions que vous avez entamées ››. Ainsi s'est exprimé Shegun Adjadi Bakari en s'adressant à Aurélien Agbénonci ce mercredi 08 juin, lors de la passation de service. Récemment ministre conseiller aux investissements, le nouveau ministre des affaires étrangères est titulaire d’une maitrise en mathématiques et d’un master en finance. En toute humilité, Shegun Adjadi Bakari a déclaré qu'il n'hésitera pas à solliciter l'ancien ministre Agbénonci pour avoir de ses conseils. « La diplomatie, j’ai tout à apprendre. Je vais devoir apprendre à vos côtés. Apprendre ce que c’est que la diplomatie. Quels sont les codes ? Quelles sont les méthodes pour pouvoir faire régner cette diplomatie », a-t-il déclaré.