Une cérémonie d’hommage a été rendue le jeudi 8 juin 2023 à Cotonou, au directeur du projet Appui au développement à la professionnalisation et à l’Assainissement de la Microfinance au Bénin ( Adapami), Maurille Maurice Couthon. Elle a été organisée par le Consortium Alafia. Des témoignages des différentes personnalités, il en ressort que le directeur de Adapami a marqué le secteur de la microfinance au Bénin à travers ses qualités.

C’est le cas de Gilles da Costa, conseiller technique à la Microfinance ( CTM) représentant la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance empêchée qui a déclaré que Maurille Maurice Couthon est le symbole pour tout ce qu’il a fait pour le secteur de la microfinance, pour tous les acteurs et le gouvernement du Bénin. Car , selon lui, « généralement, même si un projet est très bien conçu, même si il est holistique si nous n’ avons pas les bonnes ressources, le projet capote et donc si le projet a pu réussir », il pense que c’est en grande partie à la qualité des ressources humaines qui a été mise à la disposition de ce projet et surtout le manager qui a piloté tout ce projet, c’est-à-dire Maurille Couthon.

Bénin : formation des acteurs des systèmes financiers décentralisés Sous l'initiative de l'Autorité de protection des données personnelles, les acteurs des systèmes financiers décentralisés ont suivi une formation sur la protection des données personnelles.…

C’est pourquoi, il a précisé que c’est une personne simple qui met en avant la rigueur dans son travail et qui s’attèle à respecter ces normes mises en place par l’organisme qui l’a embauché. Il a par ailleurs reconnu que ce dernier maintient le contact et reste ouvert et il est à l’écoute des préoccupations des besoins de ses partenaires. Quant au directeur général de Consortium Alafia, Ignace Dovi, il a salué le pragmatisme de l’intéressé et son engagement à pouvoir vraiment atteindre les résultats avec plus de performances. Pour lui, Adapami est désormais un joyau pour tout le secteur de la microfinance au Bénin et de la sous-région.

Le directeur général du Fonds National de Microfinance (FNM) a, de son côté, fait savoir que Maurille Maurice Couthon « a les caractéristiques d’un homme qui a la capacité de vivre dans n’importe quelles conditions » et qu’ « il sait traverser l’ensemble des saisons. Surtout quand l’hiver devient rude et tout le monde qui l’ont côtoyé savent que l’hiver chez lui, c’est lorsqu’il n’a pas les résultats qu’il souhaiterait avoir de vous ». Et le directeur Maurille Maurice Couthon de faire savoir qu’il a bon espoir que le secteur de la microfinance du Bénin n’a pas encore dit son dernier mot.

Pour lui, « il y a de milliers de Maurille Couthon au Bénin. Il suffit de les identifier, de leur donner l‘occasion de s’exprimer ». « Je prends avec beaucoup d’humilité, beaucoup de modestie cette surprise. Je voudrais nous encourager et nous demander de nous mobiliser pour faire du secteur de la microfinance du Bénin le secteur le plus dynamique de tous les secteurs de la sous région » a-t-il lâché.