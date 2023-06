Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu a annoncé lors de son discours d’investiture le lundi 29 mai 2023 à Abuja la suppression de la subvention sur les produits pétroliers. Cette annonce du Président nigérian a entraîné la hausse généralisée du prix de l’essence de contrebande au Bénin. Cette hausse du prix des produits pétroliers dit « Kpayo » n’a pas laissé indifférent le gouvernement béninois. Le porte- parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji au cours de sa sortie médiatique ce vendredi 02 juin 2023 avec les professionnels des médias a déclaré que par rapport à la flambée du prix de ces produits pétroliers, il a constaté que « sur nos stations, les prix n’ont pas bougé ». Bien au contraire, il a laissé entendre que le gouvernement subventionne encore.

« Nous savons qu’un jour ou l’autre, aujourd’hui au Bénin dans notre pays, il sera impossible, très compliqué de profiter du « Kpayo » parce qu’il suffit qu’un jour le Nigeria change de politique, change d’approche pour que peut-être les voies qui permettent au « Kpayo » de venir chez nous se ferment et que l’essence de contrebande n’arrive plus » a affirmé le porte-parole du gouvernement. C’est pour cela que selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, les Béninois doivent voir le sens de l’anticipation du gouvernement du Bénin « qui fait que les stations de service moderne poussent partout dans le pays » et que « chacun peut voir depuis 2016 combien de nouvelles stations aux normes sont construites à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou, à Natitingou comme dans les autres villes ».

Pour lui, c’est un mouvement qui est en cours et qui va s’amplifier. Il se rappelle que pendant qu’on construisait ces stations de service, il a entendu des réflexions émanant des certaines personnes qui disaient même que « les stations poussent tellement, est-ce que ça va marcher à cause du « Kpayo » qui est là à peu de frais ». Le porte-parole du gouvernement a souligné que certes l’essence frelatée, c’est une réalité sociale aujourd’hui chez nous et qu’elle « a résisté de tout temps ». Mais pour lui , « si le Nigeria mène une politique des hydrocarbures et si accroche peut-être qu’au bout de quelques années, le Nigeria va récolter les effets qu’il attend et qu’il aura de moins en moins de Kpayo ». Et le gouvernement aura en effet « eu raison de faire des stations de service partout pour que les gens aillent en station et aient le produit à prix acceptable ». Mais il a indiqué que le président élu du Nigeria met en œuvre, lui semble-t-il, une promesse de campagne .

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement se souvient que lors de sa campagne, tout le monde a entendu et même à l’investiture, qu’« il avait dit qu’il mettrait fin aux subventions ». Wilfried Léandre Houngbédji a reconnu que le peuple nigérian a été habitué à une certaine façon de faire et qu’il y a une autre partie du peuple nigérian qui n’est pas forcément d’accord. « Mais je l‘ai entendu aussi dire vous pouvez protester mais je ne vais pas reculer parce que je pense que c’est une bonne chose » a -t-il lâché. Il a également tenu à préciser que le gouvernement béninois continue de subventionner ces produits et que cela profite entre autres au Cameroun, au Niger et même au Bénin. Pour lui, l’Etat béninois a fait son choix et il l’assume malgré ses peines et les injures.