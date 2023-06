La récente chute spectaculaire de la fortune de He Xiaopeng, cofondateur et PDG de Xpeng, le constructeur chinois de voitures électriques, a fait la une des journaux financiers du monde entier. L'entrepreneur de 46 ans a vu sa richesse fondre de plus de 75%, passant de plusieurs milliards de dollars en 2021 à une valeur nette actuelle estimée à 1,4 milliard de dollarsMais pourquoi cette chute vertigineuse ? Les indices pointent vers l'ouest, plus précisément vers la Silicon Valley, et vers un homme en particulier : Elon Musk.

La guerre des prix avec Tesla

La première flèche a été lancée par Tesla, le géant américain de l'automobile électrique dirigé par Musk. En octobre dernier, Tesla a déclenché une guerre des prix en réduisant le prix de ses modèles les plus vendus, la Model Y et la Model 3, en Chine. Ces deux véhicules se vendent maintenant à environ un tiers de moins que leur prix respectif aux États-Unis. Face à cette offensive, Xpeng n'a eu d'autre choix que de réagir.

En janvier, le constructeur chinois a baissé le prix de sa berline électrique phare, la P7, de 12,5% pour concurrencer le prix de la Model 3 de Tesla en Chine. Malheureusement pour Xpeng et He Xiaopeng, cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Les consommateurs chinois ont continué à privilégier Tesla et d'autres marques comme BYD, malgré les baisses de prix de Xpeng. En conséquence, les livraisons de Xpeng ont chuté de 18% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

Des défis internes

La situation a été aggravée par une série de problèmes internes chez Xpeng, notamment des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des erreurs de marketing qui ont nui aux ventes de certains modèles de voiture. Malgré ces défis, He Xiaopeng reste confiant et déterminé à redresser l'entreprise. Xpeng a récemment changé de stratégie, de structure organisationnelle et d'équipe de direction, et a accueilli Wang Fengying, ancienne dirigeante de Great Wall Motor, en tant que nouvelle présidente pour superviser le développement des produits et les ventes.

Le prochain grand test pour Xpeng sera le lancement de son nouveau modèle G6 en juin. Les analystes sont partagés sur les perspectives de ce modèle, certains pensant qu'il pourrait gagner des parts de marché à Tesla, tandis que d'autres estiment que la concurrence pourrait être plus intense que prévu. Pendant ce temps, Tesla continue d'étendre son activité en Chine, avec des plans pour construire une autre usine à Shanghai. La guerre entre Xpeng et Tesla n'est donc pas près de s'arrêter.