L'histoire spatiale est riche de contributions majeures de la Russie, notamment par le biais de son agence spatiale, Roscosmos. Récemment, dans une dynamique surprenante, la Russie a élargi ses ambitions spatiales pour y inclure certains pays africains avec en premier lieu la République démocratique du Congo (RDC). Cette coopération inattendue a été révélée lors d'une réunion entre le PDG de Roscosmos, Youri Borissov, et le directeur général de l'Institut géographique du Congo, le professeur Eric Misilu Mia Nsokimieno, le 2 juin à Moscou. Borissov a mis l'accent sur "une grande attention" que Roscosmos accorde "au renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine spatial avec les pays africains".

Les détails précis de cette coopération naissante sont encore à l'étude, mais l'objectif central est clair : l'exploration spatiale à des fins pacifiques. Il est certain que les résultats de cette réunion ont ouvert la voie à un terrain fertile pour le développement d'une coopération spatiale bilatérale entre la Russie et la RDC. Les projets d'actualité et prometteurs de Roscosmos ont été présentés lors de cette rencontre, ce qui témoigne de la volonté de la Russie de partager ses avancées technologiques avec ses partenaires africains.

Le professeur Nsokimieno, représentant la RDC, a exprimé son optimisme face à cette nouvelle alliance, remerciant le PDG de Roscosmos pour cette opportunité de dialogue. Il a affirmé que la RDC était très intéressée par les services offerts par l'entreprise russe. Cette perspective ouvre la voie à une coopération enrichissante entre la Russie et la RDC dans l'exploration spatiale pacifique, illustrant l'importance croissante de la collaboration internationale dans ce domaine.