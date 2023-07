L'année 2022 a vu une détérioration de la paix mondiale pour la huitième année consécutive, selon l'étude 2023 de l'Institute for Economics and Peace. En effet, le niveau de conflit dans le monde est actuellement le plus élevé depuis 15 ans. Cette situation a poussé certains gouvernements, comme celui du Royaume-Uni, à ajouter récemment 15 % de la masse continentale mondiale à leur liste de destinations déconseillées aux voyageurs. Il est donc essentiel de réfléchir attentivement avant de choisir où dépenser nos précieux dollars touristiques. Dans ce contexte préoccupant, le 17e Global Peace Index a réalisé son évaluation annuelle des pays les plus sûrs au monde.

Dans cette optique, le 17e Global Peace Index (GPI) a publié son classement annuel des pays les plus sûrs du monde en 2023. Ce rapport révèle que malgré les défis actuels, certains pays maintiennent une stabilité remarquable. Voici les cinq pays qui se sont distingués en termes de paix et de sécurité :

Islande : Pour la troisième année consécutive, l'Islande se hisse au sommet du classement mondial de la paix. Cette île nordique, connue pour ses paysages à couper le souffle, bénéficie d'un faible taux de criminalité, d'une stabilité politique solide et d'une société pacifique. Les voyageurs qui choisissent l'Islande pourront profiter de ses sources chaudes, de ses glaciers majestueux et de sa riche culture viking en toute tranquillité. Danemark : Le Danemark, pays réputé pour sa qualité de vie élevée et sa société bien organisée occupe la deuxième place du classement. Avec un faible taux de criminalité et une stabilité économique, le Danemark offre aux visiteurs une atmosphère détendue et accueillante. Ses charmantes villes, ses pistes cyclables sans fin et son hygge (concept de bien-être danois) en font une destination attrayante pour les voyageurs en quête de sécurité et de bonheur. Irlande : L'Irlande qui se distingue par sa beauté naturelle, son histoire riche et sa population chaleureuse arrive en troisième position. L'Irlande est un pays sûr où les visiteurs peuvent explorer des paysages époustouflants tels que les falaises de Moher, découvrir la culture irlandaise à travers sa musique traditionnelle et ses pubs animés, tout en se sentant en sécurité. Nouvelle-Zélande : Située dans le Pacifique Sud, la Nouvelle-Zélande se classe quatrième en matière de sécurité. Connue pour ses paysages diversifiés, allant des montagnes enneigées aux plages de sable doré, la Nouvelle-Zélande est également reconnue pour sa stabilité politique et sa faible criminalité. Les amateurs de sports de plein air trouveront leur bonheur en explorant les fjords, en faisant de la randonnée sur les célèbres sentiers du pays et en pratiquant des activités nautiques excitantes. Autriche : En cinquième position, l'Autriche, pays européen réputé pour sa beauté alpine et sa riche histoire culturelle, se distingue par sa qualité de vie élevée et sa stabilité politique. Avec des villes charmantes telles que Vienne et Salzbourg, l'Autriche offre aux voyageurs une atmosphère de sécurité et de tranquillité. Les visiteurs peuvent se perdre dans les ruelles pittoresques, visiter les palais impériaux et se détendre dans les célèbres cafés viennois en sachant qu'ils se trouvent dans l'un des pays les plus sûrs au monde.

Il est intéressant de noter que plusieurs de ces pays figurent également parmi les premières places dans l'étude 2023 de l'EIU sur les villes les plus agréables à vivre. Cette corrélation met en évidence la relation étroite entre la paix, la sécurité et la qualité de vie globale.

Malgré les constatations du Global Peace Index 2023 selon lesquelles le monde est légèrement moins sûr qu'auparavant, il est rassurant de savoir que certains pays maintiennent une stabilité enviable. L'Islande, le Danemark, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et l'Autriche se distinguent par leurs performances remarquables en matière de paix et de sécurité. Ces destinations offrent non seulement des expériences touristiques agréables, mais elles garantissent également la tranquillité d'esprit aux voyageurs soucieux de leur sécurité.