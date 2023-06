Les statistiques récentes sur la production de l'arsenal militaire montrent une différence significative entre les États-Unis et la Chine. La Chine a accéléré sa production, fabriquant ses équipements de défense 5 à 6 fois plus rapidement que les États-Unis. Par exemple, entre 2019 et 2021, la Marine chinoise a reçu 11 destroyers de type 052 D/DL et 4 croiseurs de type 055, tandis que l'US Navy n'a reçu que 3 nouveaux destroyers.

Différence de coût

En plus de la différence de rythme de production, il y a aussi une énorme différence de coût. Le Major Général Cameron Holt, assistant au sous-secrétaire à l’Air Force en charge des acquisitions, a souligné que pour chaque dollar que Pékin investit dans ses forces armées, Washington doit dépenser 20 $ pour obtenir une capacité opérationnelle similaire. Ces disparités sont encore plus évidentes sur le marché de l'exportation. Par exemple, un avion de combat J-10C chinois est proposé à un prix unitaire 2,5 fois moins cher qu’un F-16 Block 70 américain. De même, une frégate Type 054A chinoise est proposée pour la moitié du prix d’une frégate européenne de même tonnage.

Amélioration de la qualité

Alors qu'il y a quelques années, les performances et la fiabilité des matériels militaires chinois étaient considérées comme inférieures à celles de leurs homologues américains, la Chine a réussi à améliorer la qualité de ses équipements militaires tout en maintenant des coûts inférieurs à ceux des États-Unis.

Comparaison des chars

Même sur le terrain des chars, la Chine domine. Le nouveau char léger de l’US Army, le MFP de General Dynamics Land System, a un prix unitaire de 12 millions de dollars, équivalent à celui d’un char lourd comme le Leclerc ou le Leopard 2. Par contraste, le Type 15 chinois, déjà en service, a été acquis pour moins de 2 millions de dollars par le Bangladesh, incluant munitions et pièces de rechange. Ces disparités montrent que les États-Unis doivent investir beaucoup plus pour maintenir la parité.