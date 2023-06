Le combat annoncé entre Elon Musk, le célèbre milliardaire et PDG de SpaceX et Tesla, et Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, continue de susciter de nombreuses réactions. Parmi elles, celle du père d'Elon Musk, Errol Musk, qui a exprimé ses préoccupations lors d'une interview accordée au journal britannique The Sun. Dans cette entrevue, Errol Musk a qualifié la situation de "sans issue" pour la personne la plus riche du monde, faisant référence à son fils Elon et à son potentiel combat contre Mark Zuckerberg.

Selon lui, si Elon venait à battre Zuckerberg, il serait qualifié de "tyran" en raison de sa supériorité physique et de son statut de poids lourd de l'industrie. En revanche, en cas de défaite, Elon subirait une humiliation totale. L'idée de ce combat est née suite à un tweet du PDG de Twitter, qui s'est dit partant pour un match en cage. Mark Zuckerberg a répondu à ce message via son histoire Instagram en demandant l'emplacement du combat. Bien que rien ne soit encore officiellement confirmé, Dana White, le président de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), a déclaré avoir eu des conversations téléphoniques avec Musk et Zuckerberg, affirmant que les deux étaient "très sérieux" à propos de cette confrontation.

Les parieurs semblent pencher en faveur de Mark Zuckerberg s'il devait y avoir un combat. Non seulement il est âgé de 12 ans de moins qu'Elon Musk, mais il est également connu pour ses entraînements intenses, notamment le "Murph Challenge". Cependant, rien n'est encore joué et il reste à voir si ce duel aura réellement lieu. Les commentaires d'Errol Musk soulignent l'inquiétude de sa famille quant à cette potentielle confrontation. Il estime que son fils s'est mis dans une situation difficile en raison de son comportement au lycée, mais il ajoute que les deux milliardaires sont responsables de cette situation.

Ce n'est pas la première fois que les parents d'Elon Musk s'expriment sur la vie publique de leur fils. Sa mère, Maye Musk, a également tweeté pour demander aux gens d'arrêter d'encourager les PDG à se battre physiquement. Elle avait annoncé sur le réseau social racheté par son fils il y a quelques mois : "En fait, j'ai annulé le combat. Je ne leur ai pas encore dit. Mais je continuerai à dire que le combat est annulé, juste au cas où".