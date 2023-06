Des bombardiers stratégiques russes et chinois, les Tupolev Tu-95MS et les H-6k respectivement, ont mené une mission de patrouille conjointe dans la région Asie-Pacifique, comme l'a annoncé le ministère de la Défense russe. Cette initiative conjointe entre la Russie et la Chine a été réalisée dans le cadre d'un exercice militaire visant à renforcer la coopération et les liens entre les forces armées des deux pays. Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo captivante de cette patrouille conjointe, mettant en évidence la coordination et la synchronisation entre les bombardiers russes et chinois.

Les avions ont volé ensemble pendant huit heures, survolant les mers du Japon, de Chine orientale et la partie occidentale du Pacifique. Tout au long de leur parcours, les bombardiers étaient protégés par des chasseurs russes Su-30SM et Su-35S, ainsi que par des chasseurs chinois J-11b. Une particularité de cette mission était la présence de chasseurs d'autres pays qui ont rejoint les avions russes et chinois à certaines étapes du vol. Cette interaction multilatérale illustre l'importance de la coopération internationale et de la confiance mutuelle pour maintenir la stabilité régionale.

La patrouille conjointe des bombardiers russes et chinois a été saluée par les deux nations comme un exemple concret de la coopération militaire renforcée entre les deux pays. Elle démontre également leur capacité à opérer conjointement et à relever les défis sécuritaires communs dans la région Asie-Pacifique. Les récentes patrouilles conjointes des bombardiers russes et chinois suscitent de vives inquiétudes au Japon. En effet, la Corée du Sud et le Japon ont envoyé des avions de chasse en réponse à ces exercices militaires conjoints, faisant part de leurs préoccupations concernant la sécurité nationale. Le Japon a exprimé ses inquiétudes à la Chine et à la Russie par le biais de canaux diplomatiques, soulevant ainsi un débat autour de ces activités aériennes.

Hirokazu Matsuno, principal porte-parole du gouvernement japonais, a déclaré lors d'une conférence de presse à Tokyo que ces vols conjoints constituaient une "grave préoccupation" pour la sécurité nationale du Japon. Il a souligné que les bombardiers stratégiques russes et chinois effectuaient des vols répétés à proximité du territoire japonais, ce qui indiquait une expansion des activités dans la région et une volonté d'agir de manière arbitraire envers le Japon. L'armée japonaise a confirmé avoir déployé des chasseurs en réponse à la présence de deux bombardiers russes accompagnant deux bombardiers chinois au-dessus de la mer du Japon.

Ces avions ont ensuite volé ensemble jusqu'à la mer de Chine orientale, accentuant ainsi les craintes japonaises quant à la sécurité régionale. Ces développements ont ravivé les tensions géopolitiques dans la région Asie-Pacifique, avec le Japon exprimant clairement son mécontentement face à ces activités conjointes. Les patrouilles aériennes conjointes russes et chinoises sont considérées par le Japon comme une violation de sa souveraineté et une menace pour sa sécurité nationale.