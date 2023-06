Dans une démarche sans précédent, l’amiral John Aquilino, commandant du commandement indo-pacifique des États-Unis, a envoyé un message clair et multidimensionnel à la Chine lors de la réunion annuelle du Comité national sur les relations américano-chinoises. Soulignant le désir des États-Unis de maintenir la paix et d’éviter une confrontation avec la Chine, Aquilino a néanmoins mis en évidence plusieurs “quasi-accidents” alarmants dans les mers de Chine orientale et méridionale entre les forces militaires américaines et chinoises. En dépit de cette tension, il a proposé une coopération accrue pour éviter de tels problèmes de communication à l’avenir.

La situation est exacerbée par le refus du ministre chinois de la Défense de discuter de l’incident du ballon espion avec son homologue américain, Lloyd Austin. Aquilino a décrit ce comportement comme un “décalage de dire-faire” de la part de la Chine, affirmant vouloir résoudre les différends par le dialogue, tout en évitant les discussions sur les sujets de préoccupation majeure. Malgré ces problèmes, Aquilino a rejeté la suggestion du président du comité, Stephen Orlins, de réduire les vols de surveillance américains pour éviter des confrontations.

Comment ChatGPT détruit des emplois aux USA L'arrivée de l'intelligence artificielle, ChatGPT, développée par OpenAI, a ravivé les craintes liées à l'automatisation du travail. Le rapport de Goldman Sachs indique qu'environ 300…

Dans une mise en garde à la Chine, Aquilino a déclaré que toute confrontation entraînerait une réponse intégrée des États-Unis, impliquant des efforts sur la mer, dans l’air, dans l’espace et dans le cyberespace. Cependant, il a insisté sur le fait que, malgré les tensions actuelles, la guerre avec la Chine n’est ni imminente ni inévitable, mais a souligné que sans un changement dans l’approche du monde par la Chine, un conflit pourrait être inévitable à l’avenir.