Quelques instants après leur prestation de serment ce mardi 6 juin, les nouveaux sages de la Cour constitutionnelle ont procédé au vote de leur nouveau président. La passation de service entre le président sortant et celui entrant est prévue pour le mercredi 7 juin prochain. Cependant, que faut-il savoir du nouveau président Dorothé Cossi Sossa ? Avocat de profession, marié et père de plusieurs enfants, Dorothé Cossi Sossa, né le 5 février 1956 à Savalou au Bénin a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2001 à 2003 sous l'ancien président Mathieu Kérékou.

De 2003 à 2006, il a été Garde des sceaux, ministre de la justice, de la législation et des Droits de l'Homme sous l'ex-président Thomas Boni Yayi. En tant que membre du gouvernement, il a représenté le Bénin à de nombreuses conférences et réunions officielles internationales en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Dorothé Cossi Sossa est professeur titulaire à l’Université d’Abomey-Calavi.

Il a étudié le droit à l’Université nationale du Bénin, l'actuelle Université d’Abomey-Calavi et au Canada. Il est titulaire d’un Master II et d’un doctorat en droit de l’Université d’Ottawa. Dorothé Cossi Sossa a passé l’agrégation de droit privé du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 1999. De 2006 à 2010, Dorothé Cossi Sossa a été Doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a été directeur de la Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie jusqu’en mars 2011. Il a également enseigné dans différentes universités à travers le monde.