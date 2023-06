Une récente enquête du Washington Post révèle l’utilisation d'armes belges par des milices anti-Poutine sur le sol russe. Ces armes fournies par les autorités belges à l'Ukraine, ont été identifiées sur des photographies. Les services de renseignement américains ont également confirmé cette information. Les armes en question sont des fusils d’assaut SCAR, visiblement en possession des membres de la "Liberté de la Russie" et du "Corps des volontaires russes". Ces deux milices sont notoirement connues pour leur opposition au régime de Poutine, et certaines d'entre elles comptent des néonazis dans leurs rangs.

La révélation de ces faits pourrait susciter des tensions diplomatiques entre la Belgique et l'Ukraine. En effet, le gouvernement belge a fourni ces armes aux forces armées ukrainiennes dans le but spécifique de défendre leur territoire et leur population contre les forces armées russes. Les documents accompagnant chaque livraison d'armes soulignent clairement ce point, précisant que ces armes ne doivent pas être distribuées à des groupes indépendants poursuivant un programme interne russe.

Pourquoi Trump a félicité Kim Jong-Un au milieu des critiques contre son régime? L'admission de la Corée du Nord au conseil d'administration de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a suscité une vague de condamnations de la part…

Les autorités belges ont prévu de contacter les autorités ukrainiennes pour demander des clarifications sur cette situation. Le respect des droits humains et du droit international humanitaire est souligné dans les conditions d'utilisation de ces armes, et le cabinet de la ministre de la Défense insiste sur le fait que les armes fournies par la Belgique ne doivent être utilisées que par les forces armées officielles de l'Ukraine, sauf exceptions expressément accordées par la Belgique.