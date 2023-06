Dans une nouvelle secousse judiciaire, Donald Trump, ancien président des États-Unis, a annoncé jeudi avoir été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche. Cette nouvelle embûche vient s'ajouter aux problèmes juridiques déjà existants pour le magnat de l'immobilier, qui nourrit l'ambition de reconquérir la présidence américaine en 2024. "L'administration corrompue de Biden a informé mes avocats que j'ai été inculpé, vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes", a déclaré Donald Trump sur son réseau Truth Social, faisant allusion aux cartons de documents qu'il avait emportés avec lui en quittant Washington.

L'été dernier, le domicile de Donald Trump en Floride avait été perquisitionné par des agents du FBI à la recherche de ces dossiers. Maintenant, il est convoqué devant un tribunal fédéral à Miami, ce qui marque une étape importante dans la procédure judiciaire en cours. Il convient de rappeler que le mois dernier, Donald Trump a été reconnu coupable d'agression sexuelle par un jury d'un tribunal civil de New York. Cette condamnation fait suite à l'accusation portée par l'ancienne journaliste E. Jean Carroll, qui affirme avoir été agressée sexuellement par l'ancien président en 1996.

En conséquence, Donald Trump est contraint de verser 5 millions de dollars de dommages-intérêts à la plaignante. Face à ce verdict, Donald Trump a vivement réagi, qualifiant le jugement de "verdict honteux" et réaffirmant qu'il ne connaissait pas la plaignante. Cette nouvelle inculpation liée à la gestion des archives de la Maison Blanche vient donc s'ajouter aux ennuis judiciaires de l'ancien président, compromettant ainsi ses projets politiques futurs. Ces charges portées contre Donald Trump soulignent les défis auxquels sont confrontés les anciens présidents américains, qui sont souvent soumis à un examen minutieux de leurs actions une fois qu'ils quittent leurs fonctions.

Les accusations de mauvaise gestion des archives de la Maison Blanche soulèvent des questions sur la transparence et la responsabilité des dirigeants politiques. Il est important de souligner que Donald Trump a toujours nié ces allégations et a maintenu son innocence. Néanmoins, l'issue de ces procédures judiciaires aura un impact sur son image publique et pourrait potentiellement influencer ses chances de retourner à la Maison Blanche.