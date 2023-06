La CAF a procédé ce jeudi 08 Juin au Caire, au tirage au sort des Éliminatoires des Coupes du monde féminines FIFA U17 et U20 qui auront lieu en 2024. Comme de coutume depuis quelques années, le Bénin a engagé les deux sélections concernées. Au terme de ce tirage, les Amazones U20 qui ont été exemptées du premier tour, ont hérité du Sénégal pour le second tour.

Avec le match aller au Sénégal. Le second tour aura lieu du 06 au 15 Octobre 2023. En cas de qualification les protégées du sélectionneur Abdoulaye Ouzérou vont affronter le vainqueur du duel (Mozambique -Ouganda) au troisième tour. En ce qui concerne les Amazones U17, également exemptées du premier tour, elles vont défier l'Algérie au second tour. Ce sera entre le 02 et le 11 Février 2024 avec le match aller au Bénin.

En cas de qualification les pouliches de Sylvain Zèvounou joueront le gagnant de la double confrontation (Niger- Maroc) au prochain tour. Pour rappel que ce soit chez les U17 ou les U20, les éliminatoires vont se dérouler respectivement en 4ème et 5ème tours. À la fin, deux pays seront qualifiés par catégories pour représenter l'Afrique.