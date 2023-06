Elon Musk, milliardaire américain et patron de la marque de véhicules électriques, Tesla, s’est imposé comme un acteur majeur dans le monde de l’automobile aux USA. En effet, le richissime homme d’affaires a récemment conclu un accord avec deux poids lourds de ce milieu, à savoir Ford et General Motors. Ce dernier consiste en effet à permettre aux propriétaires de véhicules des deux constructeurs de pouvoir recharger leur batterie de véhicule électrique grâce au réseau de suralimentation de Tesla. Ainsi, à partir de 2024, ils auront accès à 12 000 superchargeurs de Tesla.

Une victoire pour Elon Musk

Les trois parties se sont par ailleurs entendues sur le fait que les propriétaires de voitures de General Motors et de Ford achèteront l’adaptateur de Tesla à près de 100$. Il s’agit là d’une victoire pour le constructeur de voitures électriques, qui ne veut pas s’arrêter à General Motors et Ford. En effet, Elon Musk a dans le viseur, le constructeur japonais Toyota, à qui il a envoyé une invitation sur Twitter. Sur le réseau de l’oiseau bleu, Sawyer Merritt, un fan de Tesla, a exposé les galères, en matière de recharge de bornes, qu’il a rencontré sur la nouvelle Toyota BZ4 EV.

Précisant que le média Business Insider a parcouru une distance allant de New York à Washington DC, il a déclaré que « les 9 heures de route impliquaient 3 heures de charge. Même à 37%, le bZ4X a refusé de tirer plus de 35 kW de vitesse de charge ». « Un [Tesla] Model Y devrait facturer un total d'environ 30 minutes pour tout le trajet » a-t-il ajouté, tout en joignant un lien vers un article du média américain. En réponse à ce tweet, Elon Musk a profité pour exhorter Toyota à emboîter le pas à Ford et General Motors. « Ils devraient rejoindre la coalition NACS ! » a-t-il écrit faisant allusion à la norme de charge nord-américaine de Tesla. Toutefois, Toyota n'a pas encore répondu.