Dans un communiqué, l'agence spatiale russe Roscosmos a dévoilé une innovation technologique majeure : le premier prototype du moteur-fusée le plus puissant au monde. Baptisé RD-171MV, ce moteur-fusée révolutionnaire a été conçu pour le nouveau lanceur Soyouz-5. C'est le fruit d'un travail intense de la part du groupe de recherche et de production Energomach, une des entités de Roscosmos. Ce moteur-fusée à propulsion liquide se distingue de tous les autres de sa catégorie en dépassant une poussée exceptionnelle de 800 tonnes, une capacité sans précédent qui le place en tête des moteurs-fusées les plus puissants de la planète.

Cela donne au lanceur Soyouz-5 une capacité de charge et une puissance de propulsion sans équivalent, ouvrant des perspectives nouvelles en matière d'exploration et de conquête spatiale.

USA - Russie: Elon Musk craint une guerre Elon Musk, le célèbre milliardaire et PDG de Tesla, est connu pour ses prises de position audacieuses et ses idées innovantes. Mais récemment, il a…

L'innovation ne s'arrête pas là, car Roscosmos ne se contente pas d'un seul moteur. En effet, un autre RD-171MV est actuellement en cours d'assemblage, destiné à propulser le second essai en vol du lanceur Soyouz-5. L'ambition de l'agence spatiale russe est clairement affichée : garantir l'efficacité et la puissance de sa nouvelle technologie par une série d'essais convaincants.

En outre, Roscosmos a indiqué qu'elle travaillait à finaliser une troisième unité du moteur RD-171MV pour un autre lanceur, prévue pour le mois d'août. Par la suite, l'agence spatiale prévoit de lancer les essais du moteur et sa livraison en série, marquant ainsi une nouvelle ère dans le domaine de la technologie des moteurs-fusées.