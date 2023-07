Elon Musk, le magnat américain de la technologie et de l'automobile, s'est impliqué dans le débat sur les récents troubles civils en France à la suite de la mort de Nahel. Le fondateur de Tesla s'est exprimé sur sa plateforme Twitter après la publication d'une vidéo non authentifiée d'un individu tirant sur une caméra de surveillance avec un fusil à pompe à Nîmes, lors de la quatrième nuit consécutive d'émeutes. Un simple "Wow" a suffi pour résumer son étonnement et sa consternation devant ces images troublantes.

Peu de temps après sa première intervention, Musk a de nouveau pris Twitter pour interroger la provenance des armes utilisées dans ces actes de violence. "Où trouvent-ils toutes ces armes ? En Europe, la possession individuelle d'armes à feu est extrêmement limitée, mais elle n'est pas nulle. La plupart de ces armes doivent donc être volées ou importées illégalement", a-t-il écrit, montrant son inquiétude quant à la disponibilité d'armes à feu dans un contexte de restriction légale.

Mort de Naël: Zemmour parle de guerre ethnique en France Les scènes de violences urbaines qui ont éclaté après la mort tragique de Naël, un adolescent de 17 ans tué par un policier en France,…

Elon Musk, bien que principalement reconnu pour ses réalisations en tant qu'entrepreneur et ingénieur dans les domaines de l'automobile électrique, de l'exploration spatiale et de l'intelligence artificielle, est également connu pour ses interventions occasionnelles dans la sphère politique. Il réagit sur un large éventail de questions, allant de l'énergie et du climat, où il plaide pour une transition vers des sources d'énergie renouvelables, à la réglementation des technologies de l'IA, où il a exprimé des préoccupations concernant les risques potentiels de l'IA non réglementée.

Musk a également fait des commentaires sur des questions de politique économique, comme l'impôt sur le revenu et le concept du revenu de base universel. En outre, il a abordé des sujets liés à l'infrastructure, tels que le transport en commun et les systèmes de tunnels souterrains pour réduire la congestion du trafic. Il n'hésite pas non plus à réagir à des événements mondiaux spécifiques, comme il l'a fait récemment en France, soulignant son intérêt pour les questions de sécurité publique et de justice sociale.