La scène d'HEC Paris a été témoin d'un spectacle hors du commun lors de la récente cérémonie de remise de diplômes. A'salfo, l'emblématique chanteur du groupe Magic System, a rejoint les rangs des diplômés, marquant une étape importante de son parcours professionnel. Vêtu de la toge noire et de l'écharpe orange distinctive, coiffé du chapeau à quatre coins symbolique, A'salfo a reçu son "Master en management d'une unité stratégique" avec une élégance qui lui est propre. Cet accomplissement académique est une surprise pour beaucoup, mais A'salfo, de son vrai nom Salif Traoré, a toujours été connu pour sa détermination et son ambition. C'est lui qui, à l'âge de 17 ans, a formé le groupe Magic System, une formation qui allait devenir l'un des noms les plus reconnus de la musique africaine.

Le premier tube du groupe, "Premier Gaou" (1999), a propulsé Magic System sur la scène internationale. Ce n'était que le début d'une série de succès pour le groupe, qui a fait vibrer les fans de musique africaine du monde entier grâce à sa combinaison unique de mélodies entraînantes et de textes de motivations.

Au-delà de sa carrière musicale, A'salfo est également un homme engagé socialement. Il a fondé la Fondation Magic System. Par ailleurs, il a initié le Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA) en 2008, un événement culturel qui prend de l'ampleur en Afrique. Avec son nouveau bagage intellectuel, il est désormais prêt à affronter le milieu culturel africain avec plus de professionnalisme.