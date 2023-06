Le monde du football français est secoué par une affaire qui implique l'entraîneur français Christophe Galtier. Le coach et son fils adoptif, ont été placés en garde à vue à la police judiciaire de Nice depuis vendredi matin. Cette arrestation fait suite à une enquête préliminaire ouverte mi-avril pour des soupçons de discrimination. Les accusations portées contre Christophe Galtier remontent à son passage à l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022. Une enquête a été ouverte pour examiner les soupçons de « discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance à une religion ». L'affaire a éclaté en avril dernier, au cœur de la saison du Paris SG, où Galtier était entraîneur.

Les médias ont révélé un courrier électronique envoyé par Julien Fournier, le directeur sportif de l'OGC Nice à l'époque où Christophe Galtier dirigeait l'équipe première. Fournier, qui ne s'entendait plus avec Galtier, décrit une scène qui se serait déroulée le 9 août 2021 dans le bureau du coach français. Selon le courrier, cette scène mettrait en cause John Valovic-Galtier, le fils adoptif de Christophe Galtier et son représentant. Les détails exacts de l'incident n'ont pas été divulgués, mais il semble que les allégations portent sur des actes discriminatoires présumés commis par Christophe Galtier ou son fils adoptif. Cela a conduit à l'ouverture de l'enquête préliminaire par les autorités compétentes.