Hunter Biden, fils aîné du président américain, Joe Biden, pourrait être mis en prison s’il ne respecte pas l’ordonnance d’un juge, dans une affaire qui l’oppose à la mère de sa fille de quatre ans. En effet, la plaignante du nom de Lunden Roberts, ancienne danseuse exotique, avait accusé l’homme de 53 ans d’avoir abandonné sa fille. Aussi, avait-elle accusé Hunter Biden de n’avoir pas répondu à l’ordre d’un juge concernant cette affaire. Selon plusieurs documents judiciaires, Holly Meyer, une juge de l’Arkansas, a menacé d’emprisonner l’investisseur s’il ne se présente pas au tribunal pour répondre aux diverses questions concernant ses finances dans le cadre de cette affaire.

Il risque de payer une amende de 20 000$

D’après l’ordonnance de la juge, Hunter Biden risque de recevoir une peine de 6 mois d’emprisonnement s’il ne se présente pas au tribunal de Batesville, le 10 juillet 2023, avec ses relevés bancaires de 2013. Si le fils du président ne se présente pas au tribunal, il risque d’être reconnu coupable d’outrage. Hormis la prison, il risque également de payer une amende de 20 000$ pour les frais juridiques de Lunden Roberts. Notons que pour cette dernière, Hunter Biden vit somptueusement, mais déforme ses revenus ainsi que sa situation financière.

Pour rappel, c’était en 2019 que Lunden Roberts avait porté plainte contre Hunter Biden. Face aux accusations de la femme, le mis en cause avait, initialement, mis en doute la paternité de l’enfant. Mais il a plus tard déclaré avoir versé une pension alimentaire qui s’élève à plus de 750 000 dollars. Cependant, Hunter Biden a demandé à ce que le montant mensuel de la pension soit réduit, proposant une pension mensuelle de 20 000 dollars. Aussi, a-t-il demandé que la requête de Lunden Roberts pour obtenir le changement du nom de famille (Biden) de leur fille soit rejetée.