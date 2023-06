En l'espace de quelques années, la Chine est devenue l'un des mastodontes du paysage technologique mondial. L'empire du milieu a mis au point un ensemble d'innovations qui ont révolutionné notre société. Le secteur de l'automobile est entrain de connaître de grands bouleversements. Avec l'enclenchement du processus de transition énergétique, les États-Unis et la Chine se livrent une bataille sans merci pour avoir la mainmise sur la technologie automobile du futur. C'est ainsi que la firme chinoise GAC Group a élaboré un nouveau prototype de voiture volante qui a effectué avec succès son premier vol. De quoi s'agit-il concrètement ?

Le 26 juin dernier, au cours de la Tech Day, Gac Group a présenté une voiture qui associe deux véhicules, l'un électrique et l'autre aérien électrique à décollage et atterrissage verticaux. Ce nouveau concept fut nommé eVTOL. Les concepteurs de cette merveille de technologie l'ont nommé Gove. Cette voiture présente des spécificités uniques en leur genre. Le véhicule électrique est notamment amovible et peut retourner à la base de manière autonome pendant que l'eVTOL décolle. Un passager a eu l'immense honneur de s'asseoir à bord de la voiture lors du vol d'essai inaugural.

Il était positionné dans la partie eVTOL et la voiture en dessous naviguait de façon autonome. Équipé d'un système de conduite intelligent de dernière génération, Gove n'est pas encore disponible sur le marché. Il reste encore plusieurs détails à régler avant de mettre sur le marché cette voiture du futur. D'autres compagnies travaillent sur divers modèles d'eVTOL et il va sans dire que dans les années à venir la concurrence sera rude.