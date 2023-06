La Chine ne veut certainement pas dépendre des satellites de Starlink. Selon les informations qui ont été rapportées, la puissance asiatique a visiblement l’intention d’avoir sa propre constellation de milliers de satellites de communication. L’objectif serait ainsi d’y arriver avant que l’entreprise du richissime homme d’affaires américain ne récupère les orbites. On retient que dans ce cadre, la Chine a déjà lancé un premier satellite expérimental baptisé Longjiang-3.

Il s’agit en effet de l’ancêtre de la prochaine constellation chinoise. Ce satellite chinois se caractérise par sa présentation. Il est en effet tout plat et a une seule aile de panneaux photovoltaïque. Le but est de procéder exactement comme Starlink. Il s’agira de réussir à empiler plus tard les satellites d'une constellation pour les envoyer par grappes de plusieurs dizaines d'exemplaires à la fois. À en croire d’autres descriptions qui ont été faites, le satellite a été conçu par HITSat. Son cycle de fonctionnement est de cinq ans et une motorisation électrique.

A la longue, la constellation nationale pourrait avoir 13 000 satellites LEO. La Chine aurait ainsi les mêmes caractéristiques que l’entreprise du richissime homme d’affaires américain Elon Musk. Rappelons que ce n’est le premier domaine dans lequel, l’homme d’affaire inspire la Chine. La Chine a en effet adopté l'idée de l'hyperloop qui a été une inspiration du patron de SpaceX.

Elle a construit le premier train Hyperloop au monde. La ligne Shanghai-Hangzhou devrait être opérationnelle d'ici à 2035, reliant les deux villes en seulement 15 minutes. Les experts estiment que, la Chine a les ressources nécessaires pour faire de l'Hyperloop une réalité grâce à son expertise en matière de réseaux ferroviaires à grande vitesse et de recherche et développement de pointe.