Kylian Mbappé, l'international français et étoile de l'équipe du Paris Saint-Germain, a récemment connu une dégringolade dans sa position dans le classement de la valeur marchande des joueurs de football. Un rapport récent de l'Observatoire du football a révélé que Mbappé est désormais le 10ème joueur le plus cher du monde. Un revirement étonnant pour le champion du monde 2018 qui a été auparavant en tête de ce classement, mais qui est actuellement estimé à 163,2M€. La principale raison de cette chute étant sa dernière année de contrat avec le PSG, laissant son avenir incertain.

Mbappé a connu une ascension remarquable dans le monde du football depuis son transfert de l'AS Monaco au PSG pour une somme stupéfiante de 180M€. Sa performance exceptionnelle a contribué à augmenter sa cote, suscitant des rumeurs d'une offre potentiellement énorme de plus de 200M€ du Real Madrid. Cependant, malgré son immense talent et ses prouesses sur le terrain, Mbappé n'est plus le joueur le plus cher du monde.

La liste des joueurs qui surpassent maintenant Mbappé en termes de valeur marchande comprend des noms de poids. Parmi ceux-ci figurent Phil Foden de Manchester City à la 9ème place (166,8M€), Jamal Musiala du Bayern Munich (170,2M€), Gavi du FC Barcelone (174,1M€), Pedri du FC Barcelone (178M€), Rodrygo du Real Madrid (184,5M€), et Jude Bellingham du Borussia Dortmund (190,2M€). Le podium est occupé par Bukayo Saka d'Arsenal (195,8M€) à la 3ème place, Vinicius Jr du Real Madrid (196,3M€) à la deuxième place et Erling Braut Haaland de Manchester City (245,1M€) trônant au sommet du classement.

La chute de la première à la dixième place de Mbappé est inattendue et soulève des questions sur son futur. Malgré cette baisse de classement, l'importance de Mbappé dans le paysage du football mondial reste indéniable. Là où sa carrière le mènera ensuite reste un sujet de spéculation intense, et tous les yeux seront rivés sur lui alors qu'il navigue dans cette nouvelle réalité.