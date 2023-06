Le patron de la diplomatie russe s’est prononcé ce vendredi sur les derniers événements qui se sont produits entre le Kremlin et la société de sécurité privée Wagner. A la faveur d’une conférence de presse qu’il a donnée, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a fait savoir que son pays s’est toujours tiré d’affaires. « La Russie est toujours sortie plus solide, plus forte, de toutes les difficultés (...) Cela sera encore le cas cette fois. Nous sentons déjà que ce processus a commencé », a-t-il déclaré au cours de cette sortie médiatique.

Ce fut également le moment pour l’officiel russe de revenir sur les différentes coopérations qui existent entre le groupe de sécurité privé et certains états africains. Pour ce dernier, « le sort de ces accords doit être décidé par les gouvernements des pays concernés » car selon lui, les arrangements ont été directement conclus avec les gouvernements de ces pays. Il a part contre tenu à faire une nuance avec la RCA. A en croire les précisions qu’il a apportées, plusieurs centaines d’instructeurs russes « y travaillent depuis longtemps par l'intermédiaire du ministère de la Défense ».

Rebellion de Wagner: décisions majeures de Poutine dans son entourage? Suite à la mutinerie du groupe Wagner, le Kremlin aurait entrepris une "purge massive dans les rangs des forces armées russes" selon des correspondants militaires…

« Il s'agit d'un contrat officiel de l'État, sur la base duquel ils sont présents et aident l'armée centrafricaine à former des officiers », a-t-il noté. Rappelons que ces éclairages interviennent peu après la mutinerie observée de la part de Wagner. Le patron du groupe paramilitaire a lancé une mutinerie avant d'annoncer que ses forces marchaient en direction de Moscou. Contre toute attente, alors que la tension montait, Prigojine a finalement fait marche arrière et le président Loukachenko a annoncé qu'il allait s'exilé en Biélorussie.