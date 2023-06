Le 23 novembre passé, selon Reuters, Cathy McMorris Rodgers et James Comer, deux républicains respectivement membres du comité de l'énergie et du commerce et du comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis, ont adressé une lettre à Shou Zi Chew, PDG de TikTok. Ils ont indiqué que certaines informations fournies dans la correspondance de ce dernier paraissaient incorrectes ou trompeuses, surtout lorsqu'il affirmait que TikTok n'effectuait pas de suivi de géolocalisation des utilisateurs américains.

Par ailleurs, lors d'une audience récente du Congrès, les sénateurs démocrates du Connecticut, Richard Blumenthal et Marsha Blackburn, ont critiqué le PDG de TikTok pour la manière dont l'application chinoise serait susceptible de stocker les données personnelles des usagers américains. Dans une lettre envoyée cette semaine au PDG de TikTok, ces législateurs ont fait part de leurs préoccupations et ont aussi exprimé leur désir d'en savoir plus sur la possibilité d'accès du Parti communiste chinois à ces données, qui sont sous la responsabilité de ByteDance, la société mère de l'application.

Les législateurs en question s'inquiètent que TikTok puisse tromper le Congrès en partageant les données des utilisateurs avec la Chine. Ils envisagent donc de mettre sur pied un programme relatif à cette question à la Chambre des représentants en 2023. TikTok, pour sa part, n'a pas encore apporté de réponse à ces inquiétudes.

