Les États-Unis ont déclaré la guerre à l'industrie des cryptomonnaies. La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a lancé une série d'actions réglementaires contre deux poids lourds du secteur, Coinbase et Binance. Ces mesures ont conduit à une dévaluation massive des cryptomonnaies, la SEC ayant catégorisé 23 tokens proposés par ces plateformes comme des valeurs mobilières, ou "securities", incluant le BNB de Binance, Solana, Cardano et Polygon.

La décision de la SEC est significative, couvrant maintenant plus de 100 milliards de dollars du marché des cryptomonnaies, soit environ 10% de sa capitalisation totale. Ce mouvement réglementaire a eu un impact immédiat sur les valeurs des cryptomonnaies concernées, parmi lesquelles se trouvent des actifs majeurs comme le BNB de Binance, l'XRP de Ripple et Solana.

Arabie Saoudite: cette annonce qui ne va pas du tout plaire aux USA L'Arabie Saoudite, à poursuit sa stratégie de rapprochement avec la Chine. Le royaume a récemment annoncé des accords d'investissement de 10 milliards de dollars lors…

L'offensive réglementaire s'est intensifiée lorsque la plateforme de trading populaire Robinhood a annoncé son intention de cesser la prise en charge de trois cryptomonnaies visées par le régulateur : Cardano, Polygon et Solana. Cette décision a entraîné une chute drastique des valeurs, de l'ordre de 25 à 29% en une semaine, et la liquidation de plus de 400 millions de dollars en 24 heures.

En dépit de ces perturbations majeures, les deux principales cryptomonnaies en termes de capitalisation, le Bitcoin et l'Ether, ont démontré une certaine résilience, avec une baisse respective de 3% et 7% seulement. Alors que la guerre entre les régulateurs américains et l'industrie des cryptomonnaies se poursuit, l'avenir de ce marché reste incertain.