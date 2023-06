Les États-Unis ont une fois encore défié la Chine sur le dossier de Taïwan. En effet, selon une annonce qui a été faite ce jeudi 1er juin, un accord commercial a été signé entre l’île et les États-Unis malgré la tension existante. Selon les précisions qui ont été apportées sur cet accord, il s’agit d’une initiative qui vise le renforcement des relations commerciales en améliorant les réglementations douanières, d'investissement et autres. On retient également que l’accord concerne des employés des entités non officielles qui entretiennent les relations entre les États-Unis et Taïwan, un centre de l'industrie de haute technologie.

Dans un communiqué, le bureau du représentant américain au commerce indique que, l’accord vise à « renforcer et approfondir les relations économiques et commerciales ». Ceci n’a pas manqué de faire réagir Pékin. Le gouvernement chinois a accusé Washington de violer les accords sur le statut de Taïwan et a exigé que le gouvernement américain cesse tout contact officiel avec le gouvernement élu de l'île. Le Parti Communiste Chinois réaffirme la nécessité d’une réunification entre Taïwan et la Chine.

« Les États-Unis devraient arrêter toute forme d'échanges officiels avec Taïwan et s'abstenir d'envoyer de mauvais signaux aux forces sécessionnistes de l'"indépendance de Taïwan », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning. Rappelons que la Chine n’a jamais manqué de réagir violemment à chaque rencontre entre les États-Unis et les autorités de Taïwan. Le déplacement effectué par l’ancienne patronne de la Chambre des représentants Nancy Pelosi avait suscité la colère noire de Pékin.